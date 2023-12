Calciomercato Milan, l’allenatore avvisa: “Parte solo per 100 milioni”

Difficile arrivare a uno dei centravanti più chiacchierati d’Europa: il suo tecnico avverte che ci vorranno tantissimi soldi per comprarlo.

Molti si domandano se il Milan nel calciomercato di gennaio si limiterà a puntellare la difesa o se investirà anche in altri ruoli. Sicuramente prendere almeno un centrale difensivo rappresenta la priorità, dato che il reparto è in emergenza e quindi è obbligatorio intervenire.

Simon Kjaer è rientrato, però il danese non dà sufficienti garanzie. Marco Pellegrino ha superato l’infortunio che lo ha tenuto fuori per tante settimane, ma è un giovane ancora inesperto come lo è Jan-Carlo Simic, in gol contro il Monza al debutto con la Prima Squadra. In attesa dei rientri di Malick Thiaw e Pierre Kalulu, servirebbe un difensore affidabile e che possa da subito avere un buon impatto. C’erano stati rumors sul ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e Giorgio Furlani ha smentito l’esistenza di colloqui in merito.

Calciomercato Milan, un attaccante si allontana

Tra i dubbi sulla campagna acquisti invernale del Milan ce n’è uno che riguarda l’eventuale ingaggio di un centravanti. È circolato con insistenza il nome di Serhou Guirassy, 27enne franco-guineano che ha segnato 18 gol in 15 presenze stagionali. Può lasciare lo Stoccarda per 17,5 milioni di euro, l’importo della clausola di risoluzione, e dunque rappresenta una ghiotta occasione. Diverse società l’hanno fiutata e non sarà semplice assicurarselo.

Il club rossonero non dovrebbe fare spese importanti a gennaio, pertanto non va escluso che un grande investimento su un bomber venga rinviato al calciomercato estivo. Sono tanti i profili finiti nel mirino di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani. Alcuni stanno raggiungendo valutazioni di mercato già molto alte e potrebbero essere fuori portata. Tra questi c’è Viktor Gyokeres, 25enne svedese dello Sporting CP.

Nelle scorse due stagioni era esploso in Championship con il Coventry City e al suo approdo in Portogallo per 20 milioni si sta confermando su buonissimi livelli. Finora ha realizzato 16 reti e 7 assist in 19 match. Diverse società lo stanno osservando con attenzione e anche gli scout del Milan lo hanno visionato direttamente.

Ma sarà difficile strapparlo allo Sporting. L’allenatore Ruben Amorim ha già avvisato le squadre che lo vorrebbero nel mercato invernale: “A gennaio se ne andrà solo se qualcuno pagherà la clausola di risoluzione- Altrimenti resterà“. La clausola è fissata a 100 milioni, una cifra altissima e che probabilmente nessuno investirà.

Una delle pretendenti per Gyokeres è il Chelsea, che ha mandato i suoi osservatori il match tra Sporting e Porto. I Blues potrebbero farsi avanti concretamente, hanno già fatto vedere di non spaventarsi di fronte a certe richieste economiche. Magari non offriranno 100 milioni, ma potrebbero comunque formulare una proposta in grado di convincere il club di Lisbona a cedere.