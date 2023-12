Calciomercato Milan, gli obiettivi per gennaio: tre colpi in arrivo

Il club rossonero non vuole lasciare nulla d’intentato nella sessione invernale di scambi: si lavora per un triplo colpo

Dapprima, il brodino rappresentato dall’accesso al Playoff di Europa League, obiettivo minimo in un girone di Champions presentatosi come difficile già in fase di sorteggio, e poi complicatosi maledettamente strada facendo. Poi la minestrina rappresentata dalla convincente vittoria contro il Monza, forse la miglior gara interna stagionale da inizio anno.

Il Milan ha indubbiamente rialzato la testa dopo la beffarda e ingenua sconfitta di Bergamo, facendo risentire il fiato sul collo alla Juventus seconda, ora distante ‘solamente’ 5 punti. Per trasformare però le due ultime soddisfazioni in qualcosa che sia veramente foriero di un cambio di marcia, appare inevitabile tornare sul mercato. Già a gennaio. Fosse non altro per intervenire in quei ruoli lasciati scoperti dalla serie infinita di infortuni (29 in totale) che hanno colpito la rosa rossonera.

E poi c’è anche da fare un bilancio, dopo 4 mesi di campionato, di ciò che possa essere utile per migliorare la qualità complessiva del gruppo al di là delle indisponibilità di natura fisica. Quelle caselle che avrebbero dovuto forse essere riempite in estate ma che, per un motivo o per l’altro, sono rimaste sguarnite.

Ecco che allora la solerte dirigenza del club di Via Aldo Rossi si starebbe muovendo, come assicura Sky Sport, su un triplice fronte. Si segue con rinnovato interesse un difensore centrale, un terzino sinistro e un attaccante. Tanti colloqui esplorativi sarebbero già stati avviati da Furlani e soci, ma la cerchia dei papabili si sarebbe già giocoforza ristretta.

Calciomercato Milan, porte aperte per tre profili

Per quello che riguarda il ruolo di vice Theo Hernandez, sembra davvero tutto fatto per Juan Miranda, il terzino spagnolo di scuola Barcellona in scadenza di contratto col Betis nel prossimo giugno. L’accordo col calciatore è stato trovato da tempo, ora serve convincere gli andalusi che forse – avverbio che usiamo con tono retorico – sarebbe meglio accontentarsi di un piccolo indennizzo ora, per cedere il giocatore subito – piuttosto che perdere Miranda a ‘zero’ a luglio. Filtra grande ottimismo per la chiusura dell’operazione nei primi giorni del nuovo anno, con l’iberico che arriverà a Milanello subito.

Il colpo forse più importante, o quanto meno il più necessario considerando gli infortuni che hanno falcidiato il reparto, è quello del difensore centrale. Da Lenglet a Kelly passando per Badiashile e Koulierakis, sono diversi i profili vagliati dalla dirigenza rossonera, ma al momento non c’è ancora stato l’affondo vero e proprio per nessuno di questi.

In attacco invece, fermo restando che Luka Jovic sta clamorosamente riguadagnando posizioni nella considerazione di Pioli e dei tifosi, il sogno si chiama Eddie Nketiah, il bomber dell’Arsenal capolista in Premier che ha recentemente perso il posto da titolare. Negli ultimi giorni è salito alla ribalta anche il nome di Boulaye Dia, già seguito la scorsa estate, che però piace proprio ai Gunners.

Sull’asse Salerno-Londra potrebbe concludersi un affare di cui trarrebbe beneficio anche il Milan, con l’attaccante inglese che a quel punto potrebbe essere liberato da subito. Ad ogni modo, il mercato deve ancora entrare nella sua fase cruciale, con l’Ad Furlani che sta seminando da tempo per poi raccogliere i frutti prima del 31 gennaio.