De Ketelaere lotterà per vincere la Premier League: notizia clamorosa, i dettagli

Protagonista di una stagione in cui sta facendo ricredere gli scettici, il belga di proprietà Milan incassa l’interesse di due club inglesi

Qualcuno starà dicendo, maliziosamente o amaramente dipende dal punto di vista, ‘Io l’avevo detto‘. Altri resteranno convinti che ad ogni modo, per il clima venutosi a creare, sia stato un bene cederlo in prestito. Visto che il calciatore aveva già sprecato tutte le occasioni concessegli gentilmente da Stefano Pioli nel corso della passata stagione.

Charles de Ketelaere, semplicemente l’acquisto di punta del mercato estivo 2022/23 e fiore all’occhiello dell’ex Direttore dell’area tecnica Paolo Maldini che ha fatto quasi carte false per averlo, sembra aver trovato la sua dimensione in quel di Bergamo.

Siamo per la verità lontani ancora dall’ammirare lo sconvolgente talento dipinto come tale appena un anno e mezzo fa, ma le cronache – e soprattutto i numeri – registrano un rendimento buono, impreziosito da 2 gol e 4 assist nelle 15 gare di campionato con la maglia della Dea.

Qualcuno, tra i tifosi rossoneri, si è addirittura accontentato di non aver subìto l’onta del gol dell’ex – peraltro divorato dal belga, che ha sprecato da un metro nell’ultima sfida tra bergamaschi e meneghini – che avrebbe certificato il compimento di una vera e propria maledizione.

Giova ricordare che nell’intera stagione scorsa l’ex Bruges – pagato la bellezza di 36,5 milioni dal Milan – aveva messo a referto solo un assist, peraltro molto bello, nella gara casalinga del 27 agosto 2022 contro il Bologna. Davvero poco. Anche alla luce delle impalpabili prove successive, per meritarsi una conferma che infatti non è arrivata.

De Ketelaere è stato ceduto in prestito oneroso all’Atalanta, che può vantare sul calciatore un diritto di riscatto pari a 22 milioni. Le ultime indiscrezioni di mercato aprono però a nuovi incredibili scenari.

Dalla Spagna: “Due big di Premier su De Ketelaere”

Come riferito dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Todofichajes.com‘, Arsenal e Manchester United, che già avevano seguito il trequartista prima che approdasse al Milan, starebbero tornando sul giocatore. Le prestazioni del belga non sono passate inosservate agli attenti scout britannici, che avrebbero rilanciato il suo nome nell’agenda dei rispettivi direttori sportivi.

Non si parla ancora di cifre, né tantomeno di trattative in corso, ma il pressing potrebbe farsi davvero insistente a fine anno. Sempre che il calciatore confermi gli evidenti progressi mostrati con gli orobici. Male che dovesse andare, il Milan potrebbe incassare i 22 milioni di riscatto che l’Atalanta verserebbe nelle casse del club rossonero, ma il punto è che CDK potrebbe valere anche 40 milioni nelle idee di mercato di Gunners e Red Devils.

Se la sua partenza direzione Inghilterra a fine anno dovesse concretizzarsi su queste cifre, in via Aldo Rossi in molti si mangerebbero le mani. Sia per aver fatto fruttare relativamente poco la cessione, sia per non poter disporre, in campo, del ritrovato talento dell’esile fantasista.