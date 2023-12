Il Milan vuole uno dei migliori 50 talenti al mondo: annuncio ufficiale dell’agente

Il Milan potrebbe tentare l’affondo in estate per un giovanissimo talento, considerato tra i migliori prospetti del centrocampo.

Nonostante il cambio di proprietà al Milan, avvenuto ufficialmente a fine agosto 2022, non sono mutate le strategie di mercato del club rossonero. Per poter patrimonializzare la rosa ed ottenere una crescita costante a livello tecnico ed economico, il Milan continua ad investire prettamente sui giovani talenti internazionali.

Spese contenute, soprattutto nel monte ingaggi, ed obiettivi con età anagrafica non superiore ai 25-26 anni. Solo così il Milan può pensare di fare un progetto sostenibile ed un piano di sviluppo sportivo adeguato. Infatti la scorsa estate, tolti innesti come Sportiello o Jovic presi per la panchina, il Milan ha effettuato solo acquisti di prospettiva o con età media verde.

In tal senso si legge l’ultima notizia di calciomercato, che riguarda un nuovo obiettivo del Milan scovato dall’area scounting. Gli occhi del capo osservatore Geoffrey Moncada si sono piazzati in direzione di un centrocampista di assoluto talento, fra l’altro sponsorizzato da un noto intermediario ai microfoni di TV Play.

Dall’Arsenal al Milan, confermato

Interessanti le dichiarazioni di Michele Fratini, noto intermediario e consulente di calciomercato. Quest’ultimo è stato interpellato sulle qualità e le voci riguardanti Charlie Patino, un giovanissimo talento inglese scuola Arsenal, ma con passaporto spagnolo.

Si tratta di un centrocampista tecnico e molto duttile, abile a giocare sia in cabina di regia che come intermedio. Mancino puro, molto preciso nelle giocate, sta facendo parlare di sé grazie alle ottime prestazioni in Championship, dove milita in prestito con la maglia dello Swansea.

Fratini ha rivelato l’interesse del Milan ma non solo: “Patino è un po’ sul taccuino di tutti, è tra i 50 giovani più forti al mondo. C’è la Juve, con Giuntoli che vuole prendere i migliori talenti in giro per l’Europa. E c’è anche il Milan tra gli interessati. I bianconeri vogliono tentare l’affondo fin da gennaio, per il Milan è un’operazione più per l’estate”.

Il suo cartellino viene valutato dall’Arsenal intorno ai 20 milioni di euro più bonus, cifra già altissima per un ragazzo classe 2003 che deve ancora mettersi in mostra nel calcio che conta. Ma Patino è un profilo ideale per il Milan che verrà, magari come rimpiazzo del possibile partente Rade Krunic, l’unico del centrocampo attuale rossonero con un futuro già scritto e lontano da Milanello.