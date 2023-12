Juan Miranda, l’annuncio ufficiale spiazza il Milan: “Può succedere di tutto”

Il vice-presidente del club spagnolo spiega la situazione attuale e il possibile futuro del terzino, ammettendo l’interesse rossonero

Sono ormai diversi mesi che si parla del forte interesse del Milan per Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia, in scadenza di contratto a giugno. I rossoneri hanno visto nel classe 2000 l’alternativa idea a Theo Hernandez sull’out mancino e sperano nel colpo a zero in estate.

La volontà del club rossonero è chiara, così come è chiara ed evidente la folta concorrenza per il laterale mancino degli andalusi. A volere lo spagnolo sono in tanti e anche lo stesso Betis spera di trattenere il giocatore. A confermarlo è stato proprio il vice-presidente dei neroverdi José Miguel López Catalàn: “È un giocatore che amiamo moltissimo. Personalmente ho lottato perché venisse al Betis: pensavamo che questo fosse il suo posto”.

Queste le parole di Catalan a Canal Sur in merito al futuro del terzino. Poi ha aggiunto: “Per età, questa è una decisione importante nella sua carriera. Adempie al suo contratto con il Betis“. In questo momento è ancora tutto aperto e il Betis sta cercando il modo di convincere il ragazzo a restare, cosa per nulla semplice.

Il vice-pres. Catalàn spiega le difficoltà per il rinnovo

Catalan ha poi spiegato qual è la situazione attuale e quali sono le squadre che stanno cercando di arrivare a Juan Miranda in vista del prossimo mercato estivo. Tra queste, come si sa, anche il Milan.

Arriva l’ammissione nelle dichiarazioni: “Finora ci sono state proposte di rinnovo ma per qualche motivo, sportivo o economico, non siamo riusciti a raggiungere quell’accordo. Ovviamente è un giocatore che attrae altri club. Si parla di Milan, Borussia Dortmund e altre squadre spagnole. Può succedere di tutto, possiamo trovare un accordo e rinnovare, oppure può arrivargli un’offerta monstre”.

Infine Catalan aggiunge: “Con uno stipendio doppio o triplo è giusto che accetti. I rapporti con il suo entourage e molto buono e non ci sono rapporti tesi, ma il problema non è il bonus alla firma, ma è l’ingaggio. I club che lo vogliono non devono pagare e il cartellino e possono offrigli cifre a cui il Betis non può arrivare”. Le sue parole confermano quindi che l’addio di Jimenez a fine stagione è molto probabile.