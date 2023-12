Milan, addio al difensore: torna in patria, affondo da 50 milioni

Il giocatore che tanto piace al Milan è finito nel mirino del club francese. C’è la possibilità, così, che il difensori torni in patria

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono a lavoro alla ricerca del giusto affare. Non è un segreto che il Milan abbia voglia di regalarsi almeno un centrale e i nomi fini sul taccuino dei dirigenti rossoneri sono davvero parecchi.

Molte piste portano in Premier League, dove non mancano gli affari. Uno potrebbe essere quello relativo a Benoit Badiashile. Il centrale del Chelsea piace tanto e il poco utilizzato degli inglesi spinge a pensare che possa liberarsi a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, in realtà, sta bene a Londra e al momento non si sono creati i presupposti per un suo addio, ma entro la fine di gennaio tutto può accadere. Nel frattempo in Francia si registra un forte interessamento per il giocatore. Il Milan deve così fare i conti con la concorrenza del Lione. I transalpini, in lotta per la salvezza, come riporta FootMercato, sono pronti a spendere ben 50 milioni di euro nel mercato di gennaio per rafforzare la squadra. Si prevede l’arrivo di 5-6 giocatori e il nome di Badiashile è uno di quelli in lista

Milan, caccia al difensore

Sono diversi i nomi, come raccontato più volte, sul taccuino di Geoffrey Moncada per rafforzare la difesa, prima di Pierre Kalulu e Malick Thiaw.

Il profilo più facile sul quale mettere le mani è sicuramente Matteo Gabbia, che potrebbe anticipare il suo rientro a Milano di sei mesi. Il giocatore si è trasferito al Villarreal in prestito secco e gli spagnoli potrebbero lasciarlo andare. Ma il Milan guarda tanto in Inghilterra: oltre al già citato Badiashile, ci sono altri difensori che piacciono. Il più interessante è sicuramente Kelly, ma il Bournemouth non ha alcuna intenzione di privarsene a gennaio. Si guarda così in casa Arsenal, dove piace parecchio Kiwior. Il centrale, che conosce bene la Serie A, è sul taccuino anche di Napoli e Roma. Serve l’apertura dei Gunners, in prestito con diritto di riscatto, che ancora non è arrivata. Attenzione poi a Lenglet, che sta giocando davvero poco all’Aston Villa. Può essere lui l’affare a basso costo, che il Milan può mettere a segno durante il mercato di gennaio