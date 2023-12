Milan, solo conferme: c’è il colpo a gennaio

Il Milan è pronto a vivere un mercato di gennaio da protagonista. I rossoneri saranno chiamati a mettere le mani su un difensore, ma non solo

E’ ancora lunga la stagione per il Milan, che da febbraio tornerà a giocare fuori dall’Italia, con i playoff di Europa League. L’urna è stata piuttosto benevola: il Rennes non era certo la squadra più forte che poteva capitare ai rossoneri di Stefano Pioli.

Serve comunque una rosa lunga e all’altezza. A gennaio sarà inevitabile intervenire sul mercato visti gli infortuni di Pierre Kalulu e Malick Thiaw. L’idea principale, come scrivono stamani i giornali, è quella di riportare a casa Matteo Gabbia. E’ certamente l’affare più economico: anticipare il rientro del centrale italiano da Villarreal, sei mesi prima, non appare così complicato.

Nel frattempo il Milan continua a guardare in Inghilterra, alla ricerca della giusta opportunità: Kelly resta un’idea soprattutto per l’estate, così la speranza è che l’Arsenal apra alla cessione di Kiwior, in prestito con diritto di riscatto. I Gunners al momento non sono convinti di privarsi del calciatore, che piace anche a Roma e Napoli. Più facile arrivare a Lenglet, che all’Aston Villa non sta giocando moltissimo, ma vanno fatti quadrare i conti.

Milan, non solo il difensore: il punto della situazione

L’idea di acquistare un attaccante non è stata ancora messa da parte, ma si fa sempre più difficile. E’ molto probabile, che alla fine il centravanti venga acquistato solo in estate. Jonathan David resta il nome in cima alla lista dei desideri, ma continua a piacere parecchio Guirassy, che ha una clausola da 18 milioni. Il giocatore dello Stoccarda, che va convinto a trasferirsi a Milan, è un’opportunità, ma piace a tante squadre e non vorrebbe lasciare la Germania in inverno.

Per quanto riguarda il centrocampo, tutto può nuovamente essere stravolto. Se Tommaso Pobega dovesse finire sotto i ferri, non è da escludere che Rade Krunic rimanga fino al termine della stagione, anche se il giocatore è sempre più ai margini del progetto di Stefano Pioli. Tranne che il Diavolo non riesca a mettere le mani su un giocatore già pronto, acquistabile in prestito. Attenzione così alle opportunità che potrebbero arrivare dalla solita Premier League, dove non mancano i giocatori in esubero