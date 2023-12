Rinnovo in salita, il Milan sogna l’arrivo del big a ‘zero’

Non c’è accordo tra l’entourage del calciatore e il club: il contratto in scadenza a giugno riapre una pista interessante per il Milan

Il mese di gennaio non rappresenta solo una finestra di mercato utile per acquistare calciatori da inserire subito nelle rispettive rose. Il nuovo anno determina infatti spesso anche la definizione di tutte quelle situazioni – in continuo aumento negli ultimi anni – di giocatori che sono letteralmente all’ultima chiamata per rinnovare il loro accordo contrattuale in scadenza nel giugno successivo.

Sebbene ci siano state, nel recente passato, delle rilevanti eccezioni (il bianconero Adrien Rabiot ha concluso la scorsa stagione senza aver firmato il prolungamento, salvo farlo poi poco prima della fine vera e propria del contratto), gennaio rappresenta l’ultimo mese a disposizione dei club proprietari del cartellino per evitare che il loro tesserato possa accordarsi legittimamente con un’altra società. Creando spesso e volentieri dei danni economici non di poco conto, visto l’addio a costo zero, senza alcun indennizzo per il sodalizio di appartenenza.

Sappiamo bene di cosa si sta parlando visto che negli ultimi anni con questa formula sono andati via dal Milan calibri come Hakan Calhanoglu, Gianluigi Donnarumma e Franck Kessie. Dato che però il calciomercato, come la vita, qualche volta toglie e altre volte dà, il club rossonero potrebbe prendersi la sua rivincita andandosi a prendere, nel prossimo luglio, una delle pedine più ambite tra i giocatori in scadenza di contratto.

Napoli-Zielinski, cala il gelo: Milan in corsa

Una trattativa nata male. Una proposta, quella avanzata la scorsa estate dal patron De Laurentiis, che inizialmente è sembrata addirittura offensiva. Piotr Zielinski, uno dei grandi protagonisti dello scudetto del Napoli, si era seduto al tavolo del rinnovo con legittime ambizioni per un prolungamento che contenesse anche un aumento dell’ingaggio.

Forte del titolo conquistato sotto la gestione Spalletti, il polacco aveva anche rifiutato – sebbene per motivi prettamente familiari, come poi emerse in seguito – una faraonica proposta proveniente dall’Al-Ahli, il club della Saudi Pro League che avrebbe voluto coprirlo di soldi. Nulla da fare, Zielinski voleva restare in Italia e nello specifico al Napoli, dove ormai è un autentico veterano.

La fiducia nel poter trovare l’accordo col suo presidente è però andata via via scemando col passare dei mesi, fino ad arrivare agli ultimi recentissimi aggiornamenti. Che parlano, come riferisce il giornalista Marco Giordano di Calciomercato.it, di uno stallo nella trattativa. Il tutto, giova ricordarlo, nemmeno due settimane dal fatidico gennaio.

A questo punto il Milan, che già stava monitorando la situazione da spettatore più che interessato, potrebbe far partire il suo assalto. Le concorrenti per il centrocampista sono le stesse di sempre: Juventus – dove c’è Giuntoli, che lo aveva portato a Napoli – ed Inter, che quando si tratta di colpi a parametro zero è sempre in prima linea.