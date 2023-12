VIDEO @ML – “Come stai?”, la risposta di Pobega non fa ben sperare

Le prime parole di Tommaso Pobega dopo l’infortunio rimediato in Milan-Monza. Non sono rassicuranti neanche le sue dichiarazioni. Eccole di seguito.

Il Milan si è imbattuto in altre due grosse tegole. Se sembrava che la situazione infortuni stesse pian piano rientrando, è stata solo un’illusione. Nel match contro il Monza, Stefano Pioli ha perso sia Tommaso Pobega che Noah Okafor. Entrambi infortuni muscolari, entrambi riportanti una lesione. Continua a piovere sul bagnato in casa rossonera, con l’infermeria che fatica a svuotarsi. Tra Okafor e Pobega, a pagarne le maggiori spese è stato il centrocampista scuola Milan.

Difatti, l’attaccante svizzero è previsto al ritorno in campo appena dopo l’Epifania. Dunque, 2023 concluso per lui, ma il periodo di assenza non sarà prolungato. Quanto a Pobega, l’esito degli esami strumentali è stato spaventoso. L’ex Spezia e Torino ha riportato una lesione che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra. Un infortunio sin troppo pesante, che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi. Una perdita, che sommata alla possibile partenza di Bennacer per la Coppa d’Africa, accende l’emergenza anche a centrocampo.

Ma è stato chiesto a Pobega in persona come stia dopo il recente infortunio. Presente stasera alla Festa di Natale del Milan è stato intervistato all’entrata del locale.

Pobega, parole che non rassicurano

Intercettato prima dell’inizio delle celebrazioni natalizie del club rossonero, Tommaso Pobega è stato interrogato sullo stato delle sue condizioni fisiche. “Come stai, meglio?” gli è stato chiesto, e lui, parecchio rammaricato ha risposto “Eh, diciamo!”. Insomma, il centrocampista non è apparso in forma. Un’incertezza sullo stato fisico, che inevitabilmente si ripercuote sull’umore e sull’aspetto psicologico del giocatore. Di seguito, il video che riprende Pobega prima della Festa di Natale del club rossonero: