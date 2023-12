Com’è andato il primo giorno di Ibrahimovic: si dividerà fra stadio e Milanello

Da Sky Sport arriva il resoconto della prima giornata da dirigente di Zlatan Ibrahimovic a Milanello. E c’è una novità sui compiti del suo ruolo

Zlatan Ibrahimovic era atteso a Milanello e poi a San Siro in occasione di Milan-Monza la scorsa settimana. Avrebbe dovuto timbrare il suo debutto nella nuova veste di dirigente del club rossonero. Ma una forte influenza ne ha impedito la presenza sia al centro d’allenamento rossonero, che al Mezza per la sfida ai brianzoli. C’è stato rammarico per la notizia, dato che i tifosi non vedevano l’ora di vedere la leggenda rossonera all’opera nella sua nuova sfida sempre coi colori del Diavolo.

Ma Zlatan non ha perso altro tempo, e smaltita la febbre si è presentato stamane a Milanello per esordire ufficialmente da nuovo Senior Advisor dell’AC Milan e di RedBird. Come vi abbiamo raccontato nell’immediato, l’ex bomber svedese si è recato a Carnago per assistere all’allenamento mattutino della squadra di Stefano Pioli in vista della sfida di venerdì alla Salernitana. Ibra ha fatto visita a giocatori e staff in compagnia del caposcout Geoffrey Moncada e del Direttore Sportivo Antonio D’Ottavio.

Com’è andata la sua prima giornata da dirigente del Milan? Tutti i dettagli li ha riportati il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, direttamente dai cancelli di Milanello. Di seguito il racconto della giornata di Ibrahimovic.

Ibrahimovic a Milanello: è entrato in punta di piedi

Come riporta il giornalista di Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha innanzitutto salutato la squadra tra spogliatoio e palestra. In seguito, ha assistito da bordo campo all’allenamento dei ragazzi in compagnia di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio. Come sottolinea Di Stefano, è assai probabile che Zlatan sia vicino alla squadra per la trasferta campana di venerdì pomeriggio contro la Salernitana. Dunque, dovrebbe partire con Pioli e i giocatori venerdì appunto, giorno in cui è programmata la partenza.

Importante anche la sottolineatura sul ruolo di Ibrahimovic all’interno del club. Difatti, riporta Di Stefano, lo svedese frequenterà spesso il quarto piano di Casa Milan, quello in cui la dirigenza progetta le varie mosse, di mercato e non. Quali sensazioni ha dato oggi l’ex attaccante a Milanello? Di Stefano, ha riferito infine che Zlatan è apparso curioso di questa nuova vita, ma già molto intraprendente. Nessuna invadenza, è entrato in punta di piedi, nonostante conosca il Milan e tutte le sue sfaccettature come pochi altri.

Ibrahimovic, novità sul ruolo: cosa farà

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, la situazione che riguarda la presenza di Ibrahimovic a Milanello è stata già delineata. Non è prevista una presenza fissa dello svedese al centro tecnico di Carnago: ci andrà spesso, ma non sempre. Il motivo è semplice: la società vuole che la squadra non si leghi troppo alla figura di Zlatan ma che possa crescere senza per forza il suo aiuto. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda le partite. Ibrahimovic sarà a tutte le partite, sia in casa che in trasferta. E, a proposito di questo, potrebbe già fare il suo debutto (come detto anche da Sky Sport) già nella partita di venerdì sera a Salerno.