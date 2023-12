Forte inserimento su Jonathan David: il Milan non può competere

Clamorosa notizia di mercato. Il Newcastle si è inserito prepotentemente nella corsa all’attaccante. Sarà difficile per il Milan vincere la sfida di mercato.

Il Milan, è risaputo, è alla ricerca di un nuovo centravanti per svecchiare il reparto e fornire una valida alternativa ad Olivier Giroud, ormai sempre più vicino ai 38 anni. È vero che Luka Jovic si è sbloccato nel recente periodo, segnando due reti. Ma la grande sensazione è che in vista del futuro prossimo, serve qualcosa di ben migliore al Diavolo per competere ai vertici del calcio europeo. L’idea è quella di acquistare un nuovo attaccante con la prerogativa della doppia cifra, e dunque con un ottimo senso del gol.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già avviato le ricerche. Non è ancora chiaro se il club rossonero vorrà agire già a gennaio, o posticipare il colpo a giugno, riservando magari maggiori risorse economiche all’operazione. Sta di fatto che il nome in pole per rimpolpare il reparto c’è, ed è quello di Jonathan David. Il Milan ha ben le chiare le idee in tal senso, consapevole che servirà un grosso investimento per scippare il canadese al Lille. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, e per questo i francesi non potranno più richiedere i famigerati 50 milioni in estate.

La sensazione, però, è che non si scenderà sotto i 35 milioni. Il Milan sembra pronto a rischiare, avendo osservato per tempo le prestazioni e i numeri di David. Ma, improvvisamente, c’è stato un inserimento prepotente nella corsa all’attaccante.

Milan, David conteso: gli inglesi fanno sul serio

Come riporta Marco Conterio di TuttoMercatoWeb, il Newcastle si è inserito nella corsa a Jonathan David. Il club inglese, lo stesso che ha scippato a suo tempo Sven Botman al Milan, sempre dal Lille, ha iniziato i primi sondaggi sull’attaccante. Nello specifico, i Magpies si stanno informando sulle modalità economiche per aggiudicarsi il talento canadese.

La fonte sottolinea che, se così fosse, sarebbe praticamente impossibile per il Diavolo competere nella corsa a Jonathan David. Il Newcastle, di proprietà del fondo PIF, è praticamente il club più ricco del continente attualmente.

Il Newcastle, lo stesso che ha prelevato Sandro Tonali dal Milan in estate per 80 milioni di euro, sembra assolutamente intenzionato a fare lo sgambetto ai rossoneri. Niente di buono, chiaramente, per Furlani&Co. Il primissimo obiettivo per l’attacco di Pioli potrebbe sfumare inesorabilmente. Non ci resta che attendere novità dalla questione di mercato.