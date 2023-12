Lavezzi non è stato accoltellato: la ricostruzione dei fatti

Lavezzi protagonista di un caso in Uruguay: è stato ricoverato e sono trapelate diverse informazioni sul motivo di tale ricovero.

I tifosi di calcio sicuramente si ricorderanno di Ezequiel Lavezzi, stella del Napoli dal 2007 al 2012 prima del trasferimento al Paris Saint Germain. Nel 2016 il passaggio in Cina all’Hebei, dove ha concluso la sua carriera.

Oggi il suo nome è emerso in una notizia di cronaca che lo vede protagonista. Infatti, i media sudamericani hanno riferito di un suo ricovero in ospedale in Uruguay. Inizialmente qualcuno aveva diffuso l’indiscrezione inerente una coltellata ricevuta dall’ex attaccante in seguito a una lite familiare avvenuta durante una festa. Altre fonti parlano di un incidente di tipo domestico, una caduta avvenuta nel tentativo di cambiare una lampadina. Non è del tutto chiaro cosa sia successo.

Lavezzi, perché è finito in ospedale: le sue condizioni

Lavezzi si trovava presso la sua villa a José Ignacio, località balneare dell’Uruguay. Verso le 5 del mattino è stato soccorso in seguito a una chiamata di emergenza. Stando alla ricostruzione di C5N, è stato trasferito alla clinica Cantegril di Punta del Este con fidanzata e fratello al seguito. La Questura di Maldonado ha confermato la versione dell’ufficiale Paola Hernandez, la quale ha riferito che non è stata trovata alcuna coltellata.

Il Pocho è stato ricoverato con una clavicola rotta e i fatti che hanno portato a questo problema sono oggetto di indagine. Le condizioni non erano gravi al momento del trasferimento nella struttura ospedaliera. Finora nessun familiare ha sporto denuncia. Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara, intanto è importante che l’ex di Napoli e PSG non sia in pericolo di vita.