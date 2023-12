Lenglet-Milan, a queste condizioni si fa: i dettagli

Sale posizioni il profilo di Clement Lenglet, difensore francese di proprietà Barcellona ma attualmente in forza all’Aston Villa.

L’esperienza in Premier League del difensore francese Clement Lenglet non sta regalando grosse soddisfazioni. Lo scorso anno ha giocato per il Tottenham, trovando però la squadra di Conte nella peggiore annata degli ultimi tempi. Quest’anno invece non trova molto spazio nell’Aston Villa, nonostante l’ottimo rendimento generale.

Il cartellino di Lenglet è sempre di proprietà Barcellona, squadra che però non sembra fare affidamento sulle qualità e sull’esperienza del francese. Per questo non ha avuto grossi dubbi a cederlo a titolo temporaneo. Ma la situazione del classe ’95 potrebbe cambiare molto presto, proprio a causa dello scarso minutaggio a Birmingham.

Il Milan infatti si è interessato al cartellino di Lenglet. Come è noto il club rossonero ha bisogno di rinforzi nella sessione invernale, viste le tante defezioni a lungo termine in difesa. Il profilo del francese 28enne è sicuramente molto apprezzato, soprattutto perché è uno dei pochi centrali mancini in circolazione.

Lenglet vuole lasciare l’Aston Villa: la situazione

Secondo gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport, Clement Lenglet avrebbe preso la sua decisione. A gennaio vorrebbe cambiare maglia, lasciare l’Aston Villa dove non si sente apprezzato e ha giocato praticamente soltanto nelle gare di Conference League.

Il Milan è una meta che il calciatore francese gradisce, ma dovrebbero incastrarsi diversi punti per poter andare a dama. In primis i Villans dovrebbero accettare la fine anticipata del prestito di Lenglet, cosa che al momento non sembra troppo positiva per la squadra inglese.

Inoltre il Barcellona dovrebbe acconsentire ad un nuovo prestito al Milan, almeno fino a giugno 2024. Ma il vero cruccio riguarda lo stipendio di Lenglet, che percepisce circa 6 milioni netti all’anno. I rossoneri chiederebbero al Barça di partecipare al pagamento dell’ingaggio, per non esagerare nelle spese. Se tutto dovesse incastrarsi, Pioli otterrebbe come dono per il nuovo anno un difensore forte, esperto e motivato.

Classe ’95, cresciuto nelle giovanili del Nancy come un certo Michel Platini, Lenglet si è fatto apprezzare soprattutto in Liga. Infatti i suoi periodi migliori sono arrivati con la maglia del Siviglia prima e del Barcellona poi, durante i quali ha anche ottenuto numerose convocazioni dalla Nazionale francese. Ora cerca una nuova avventura dopo i mezzi flop in Premier League: la Serie A potrebbe rappresentare una nuova chance.