Milan, infortunio più grave del previsto: rientra dopo Natale

Ennesimo problema fisico e muscolare per uno dei calciatori della rosa del Milan, che continua ad avere troppi intoppi in questo senso.

In questa stagione piuttosto altalenante e ricca di sali-scendi di ogni tipo, il Milan sta battendo un record a dir poco negativo. Ovvero il numero di infortuni muscolari dall’inizio del campionato ad oggi.

Una vera e propria ecatombe per la formazione allenata da Stefano Pioli. Sarà per i troppi impegni ravvicinati, sarà per la fragilità di alcuni calciatori o per la preparazione atletica non eccellente, sta di fatto che il Milan continua a soffrire di assenze pesanti, senza poter giocare neanche un incontro al completo.

Gli ultimi due a fermarsi sono stati Tommaso Pobega e Noah Okafor, entrambi infortunatisi durante Milan-Monza di domenica scorsa. Lesioni muscolari continue che non danno tregua a Pioli, costretto ultimamente ad inventarsi soluzioni diverse o a lanciare i giovanissimi della Primavera per sopperire a tutto ciò.

Inoltre nelle ultime ore si è saputo delle condizioni tutt’altro che rassicuranti di un altro calciatore del Milan, già fermo dalla scorsa settimana. Ma quello che sembrava solo un risentimento muscolare si sarebbe trasformato in un’ennesima lesione e dunque costringerà questo elemento ad uno stop più prolungato.

Musah non recupera: tempi lunghi anche per il centrocampista

Parliamo di Yunus Musah, il jolly di centrocampo del Milan che si è fermato dopo un problema muscolare accusato durante la partita in trasferta a Newcastle. Da Milanello subito dopo sono filtrate notizie sul danno procurato e sull’assenza certa contro il Monza, ma si pensava in uno stop lieve e dal facile recupero.

Invece, secondo la Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Musah sarebbe più grave del previsto. Una lesione muscolare che lo costringerà a stare fuori anche per altre settimane, facendogli saltare sicuramente la trasferta di Salerno e ponendolo a rischio anche per l’ultima partita dell’anno, quella del 30 dicembre contro il Sassuolo.

Possibile che il 2023 di Musah sia finito anzitempo. Un’altra tegola per Pioli che ha già perso Pobega domenica scorsa, anche lui per un periodo imprecisato. Il centrocampo, unico reparto piuttosto immune dall’incubo infortuni, si accoda a difesa ed attacco e finisce quasi in altrettanta emergenza.

L’unico fattore positivo è il rientro di Ismael Bennacer dopo tanti mesi di stop. Il metronomo algerino sembra aver ritrovato la condizione giusta e si propone come rinforzo interno per la seconda parte di stagione.