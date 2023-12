Milan, sogno svanito: rinnovo ufficiale fino al 2025

L’attaccante ha deciso di continuare con il suo club ed è stato ufficializzato il prolungamento di contratto per un’altra stagione

Il mercato inizierà a tener banco in maniera molto seria dalle prossime settimane e il Milan è già da tempo al lavoro per provare a chiudere alcune operazioni in entrata e rafforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.

Il club rossonero gioca su più tavoli e studia ogni tipo di soluzioni. È ovvio che Moncada e Furlani tengano d’occhio non solo le situazioni immediate ma anche quelle dei giocatori in scadenza nell’ottica di un colpo estivo. In diverse occasioni infatti la società ha portato a casa giocatori importanti a parametro zero muovendosi in anticipo. Ormai si tratta di una pratica sempre più utilizzata dalle varie squadre.

La scorsa estate i rossoneri hanno fatto una campagna acquisti dispendiosa puntando su tanti giocatori giovani e nel pieno della carriera, quindi qualche colpo low cost di esperienza sarebbe adesso l’ideale. Uno dei giocatori che il Milan aveva messo nel mirino in tal senso però è ufficialmente sfumato, anche se va detto che non si tratta di un obiettivo facile da raggiungere. Anzi, tutt’altro.

Muller prolunga con il Bayern Monaco

Ci riferiamo a un campione del calibro di Thomas Muller, che alla fine ha deciso di proseguire la sua storica carriera con il Bayern Monaco, dove ha vinto praticamente tutto dal 2008 ad oggi.

Il 34enne era in scadenza di contratto ma alla fine si è accodato per il prolungamento di un altro anno e il Bayern ha reso nota l’ufficialità con un video sui propri account social. Un rinnovo nel segno del 25, suo numero di maglia, di anni nei quali fa parte del club campione di Germania e fino al 2025. Un rinnovo di contratto che disillude quindi tutti i club che avevano iniziato a fiutare un possibile gran colpo.

Tra questi anche lo stesso Milan. Infatti, qualche settimana fa anche dalla Germania (Bild) si era vociferato di un possibile interessamento dei rossoneri per quella che ormai è diventata una leggenda del club bavarese e anche della Nazionale tedesca. Niente da fare. Thomas Muller resterà ancora un giocatore del Bayern Monaco.