@ML – Milan, Pobega verso l’operazione. Musah, 2023 finito. I tempi di recupero di Okafor

Le ultime sugli infortuni del Milan: Pobega, Okafor e Musah verso un lungo stop. Pioli sempre più nei guai: situazione drammatica

La situazione in casa Milan continua ad essere un gravissimo problema. Domenica contro il Monza è arrivata una bella vittoria, macchiata però da tre brutte notizie: l’infortunio di Musah (nemmeno convocato), Pobega e Okafor.

Lunedì sono arrivati i responsi degli esami di Pobega e Okafor: il centrocampista ha riportato “un danno danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra“, mentre per l’attaccante, che aveva segnato il 3-0, “una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso“. Invece, per quanto riguarda Musah, inizialmente (come nel caso di Kjaer) è stato definito un “affaticamento muscolare”, ma a quanto pare la situazione è ben più grave. Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, l’ex Valencia salterà sicuramente la Salernitana e molto probabilmente anche il Sassuolo; a Newcastle, quindi, potrebbe essersi chiuso il suo 2023.

Situazione abbastanza grave anche per quanto riguarda Pobega. Ieri, in occasione della cena di Natale con la squadra, alla domanda di un giornalista ha risposto in maniera poco ottimista: “Come stai?“, “Eh, diciamo“. Secondo le informazioni in nostro possesso, domani l’ex Torino farà un ulteriore consulto per decidere se sottoporsi all’operazione o meno; si va verso il sì. E quindi tempi di recupero abbastanza lunghi (intorno ai due mesi).

Capitolo Okafor: lo svizzero resterà probabilmente fuori dai campi per almeno un mese. Da pochi giorni era rientrato dopo un altro problema muscolare e adesso è di nuovo out. Sarà anche questa un’assenza pesantissima perché parliamo di un giocatore importante e con un ruolo di rilievo come riserva, sia per Giroud che per Leao (anche lui appena rientrato da un infortunio). Insomma, piove sul bagnato in casa rossonera. Un vero e proprio disastro.