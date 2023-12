Salernitana-Milan, doppio rientro per Pioli: verso la convocazione

Nell’ecatombe di infortuni, Pioli ritrova finalmente due calciatori fermi da tanto tempo. Saranno convocati per la sfida di venerdì.

Ormai è risaputo che il Milan quest’anno stia battendo ogni record. Purtroppo per un fattore negativo, quello legato ai numerosi infortuni muscolari subiti dai propri giocatori, da agosto ad oggi.

Incredibile come il Milan non sia mai riuscito ad affrontare serenamente un singolo incontro negli ultimi tempi, subendo sempre qualche defezioni per motivi fisici. Colpa forse di una preparazione effettuata un po’ sotto tono, oppure delle troppe partite ravvicinate.

Fatto sta che anche nel match di Salerno di venerdì sera, la squadra di Stefano Pioli si presenterà all’Arechi senza almeno 5-6 giocatori a disposizione. L’ultimo forfait è quello di Yunus Musah, che sembrava pronto a rientrare dopo lo stop precauzionale contro il Monza, invece dovrà restare fuori ancora per qualche giorno.

Milan, riecco Sportiello e Pellegrino: andranno in panchina a Salerno

In questo problema atavico e generale legato agli infortuni, il Milan però può sorridere per il ritorno a pieno regime di due calciatori, entrambi a disposizione da subito. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, saranno presumibilmente tra i convocati di Salernitana-Milan sia il portiere Marco Sportiello, sia il difensore Marco Pellegrino.

Il portiere ex Atalanta ha superato la lesione al gemello mediale del polpaccio. Tra l’altro capitatagli nel momento peggiore, ovvero quando Maignan era squalificato e Sportiello avrebbe avuto l’occasione di mostrare tutte le sue qualità contro la Juve. Il giovane difensore argentino invece è guarito dal guaio alla caviglia subito nel suo debutto contro il Napoli.

Difficile vederli in campo fin da subito, ma intanto Pioli ritrova due risorse per la panchina dalla prossima gara di campionato. Il recupero di Pellegrino è particolarmente importante, poiché nelle ultime settimane la difesa del Milan è risultata in forte emergenza, tanto da dover reinventarsi prima Theo Hernandez poi Pobega come difensori centrali, fino al debutto del baby Jan-Carlo Simic.

Sempre in vista della Salernitana sembra scontata la presenza dal 1′ minuto di Ismael Bennacer, altro elemento completamente recuperato. Probabile che l’algerino venga schierato da regista davanti alla difesa, completando il trio di centrocampo con Loftus-Cheek e Reijnders. A meno che Pioli non tenti di nuovo la difesa a tre, nonostante il rientro di Davide Calabria dopo aver scontato il turno di squalifica.