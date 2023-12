Vice-Giroud, il Milan ha deciso: l’obiettivo a gennaio è lui

Decisione ormai presa dal Milan per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo tante voci sembra giunto il momento dei fatti.

Sono molte settimane che i vari media continuano a spingere sul fatto che al Milan serva un nuovo centravanti. Un rinforzo in attacco per il presente e per il futuro, che possa garantire gol, maturità e personalità anche in caso di forfait del titolare Olivier Giroud.

Due le scuole di pensiero: c’è chi crede che il Milan darà ancora fiducia a Luka Jovic almeno fino al termine della stagione, per poi valutare un colpaccio offensivo con più calma e osservazione. Altri invece sono convinti che il club rossonero agirà subito, già nel mercato di gennaio, per dare un segnale al campionato.

Secondo la rivelazione odierna della Gazzetta dello Sport, sembra proprio che i dirigenti del Milan stiano virando sulla seconda opzione. Ovvero andare dritti sull’obiettivo già a gennaio, regalando a Stefano Pioli un rinforzo internazionale per il reparto offensivo. La scelta pare essere stata presa.

Milan, tutto su Guirassy: la clausola agevola l’operazione

L’ultimo aggiornamento parla di un Milan convinto al 100% di virare su Serhou Guirassy. Osservatori sempre più attratti dalle giocate del centravanti 27enne dello Stoccarda, che ha colpito in particolare Pioli con il suo modo di giocare ed attaccare l’area avversaria.

Guirassy avrebbe scavalcato persino Jonathan David nelle preferenze del Milan. Inizialmente il calciatore canadese sembrava il preferito in casa rossonera, con la sua qualità tecnica e rapidità proverbiale. Ma un po’ le difficoltà ad arrivare al numero 9 del Lille, un po’ le caratteristiche diverse, hanno fatto propendere per un sorpasso di Guirassy.

Ad aiutare il Milan in questa operazione c’è l’ormai nota clausola rescissoria che scatterà da gennaio. Circa 17 milioni di euro per strappare il cartellino dell’attaccante franco-guineano dallo Stoccarda, anche se il calciatore stesso tempo fa aveva espresso il desiderio di restare in Bundesliga almeno fino al termine del campionato.

Inoltre Guirassy per caratteristiche sarebbe un’eventuale spalla di Giroud praticamente perfetta. Fisicamente sono simili, ma se il francese è più uomo di posizione, con le sue sponde vincenti e la qualità sul gioco aereo, il classe ’96 ama muoversi, lottare, correre e usare gli spazi. Dunque può fare la prima o la seconda punta indistintamente. Proprio ciò che servirebbe a Pioli per poter tentare anche nuovi esperimenti a livello tattico.