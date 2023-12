Cardinale fa cassa: quasi 6 milioni al Milan, è ufficiale

Il club rossonero può usufruire di un piccolo tesoretto che sta per arrivare: di cosa si tratta e a quanto ammonta di preciso

Il Milan punta a chiudere il 2023 nel miglior modo possibile e dovrà farlo ottenendo il massimo nelle due partite contro Salernitana e il Sassuolo. A breve inizierà però anche il mercato e il Milan punta a rinforzarsi.

I rossoneri hanno bisogno almeno di un rinforzo in difesa visti i numerosi infortuni. Il reparto arretrato è in emergenza e la società è chiamata a un intervento per rimettere le cose a posto con un’operazione in entrata. Il club potrà usufruire di un altro piccolo tesoretto in arrivo per degli eventuali acquisti perché stanno per arrivare quasi sei milioni nelle casse della proprietà, per la precisione 5,6 milioni di euro.

Questa cifra arriverà direttamente dalla UEFA, che paga un bonus della Champions League. Si tratta di bonus legati al percorso delle varie squadre nel relativo girone, quindi cifre derivanti da vittorie e pareggi nelle singole sfide del raggruppamento. La UEFA ha sborsato una cifra complessiva di 134,4 milioni. Ricordiamo che per ogni vittoria il premio è di 2,8 milioni mentre per il pareggio ci sono 930 mila euro.

Bonus Champions: quanto ha dato al UEFA alle italiane

Il portale Calcioefinanza ha riportato con precisione tutte le cifre guadagnate dai club italiani partecipanti a questa edizione della Champions League. Il totale dei versamenti ammonta a 19,6 milioni di euro.

Andiamo allora a vedere nel dettaglio i guadagni dei club italiani. Milan e Lazio sono le squadre più pagate, entrambe con 5,6 milioni. Subito dietro c’è l’Inter, che si è qualificata seconda nel proprio girone ma totalizza meno dei rossoneri, ovvero 4,66 milioni di euro. Infine c’è il Napoli, che guadagna solo (si fa per dire) 3,73 milioni grazie ai risultati ottenuti nella fase a gironi.

Con questi versamenti la UEFA ha già distribuito quasi un miliardo e mezzo di euro ai club protagonisti e ne restano in gioco altri 474 milioni. Peccato che il Milan non potrà più godere di questi premi alti, derivanti dalla competizione europea più importante, ma dovrà accontentarsi di quelli molto più esigui dell’Europa League.