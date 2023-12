Come funziona la Superlega: formula, squadre e diretta streaming gratuita

La composizione del nuovo torneo e le modalità di promozione e retrocessione, passando anche per la diretta streaming per vedere i match

Oggi è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha approvato le richieste delle società per il progetto Superlega, riconoscendo il monopolio di UEFA e FIFA.

Una sentenza accolta con grande soddisfazione dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che ha parlato di calcio finalmente libero e di una nuova era. Un cambiamento epocale che potrebbe escludere al UEFA dalle competizioni europee a distanza di ben 70 anni.

A seguito della sentenza, A22 Sports Management ha subito annunciato il nuovo progetto della Superlega, specificandone nel dettaglio ogni componente. Dalla composizione del torneo ai metodi di promozione e retrocessione, passando in fine per la modalità con cui saranno trasmesse le partite. Andiamo dunque a vedere tutto nel dettaglio.

Superlega, torneo a 64 squadre

La nuova Superlega è una struttura di campionato con 64 squadre partecipanti, divise in tre categorie. Le prime due, Star League e Gold League, sono composte da 16 club, mentre la terza, la Blue League, ne raggrupperà ben 32.

La Star League sarà composta da 16 squadre divise in 2 gironi da 8, così come la Gold League, mentre nella Blue League i gironi saranno 4. Le partite della fase a gironi si disputeranno tra settembre e aprile e ricopriranno dunque gran parte della stagione. Per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta, che inizierà dai quarti di finale, prenderanno parte 16 formazioni, le prime 4 di ogni girone di Star League e Gold League e le prime 2 della Blue League.

Quarti di finale e semifinali di ciascuna lega si disputeranno con andata e ritorno, mentre la finale sarà a gara unica in campo neutro, proprio come accade nell’odierna Champions League. Verranno allora decretate le squadre campioni per tutte e tre le categorie della Superlega.

Promozioni e retrocessioni

La partecipazione alla competizione sarà basata sul merito sportivo, senza membri permanenti (questa era la critica che era stata mossa alla nascita del progetto. È prevista una promozione e una retrocessione annuale tra le leghe e la promozione nella Blue League sarà decretata in base ai campionati nazionali.

Retrocedono 2 squadre dalla Star League e dalla Gold League (ovviamente le ultime 2 classificate). Le due finaliste di Gold League saranno promosse in Star League, e allo stesso modo le finaliste di Blue League saliranno in Gold League. Le 20 peggiori squadre della Blue League verranno estromesse dalla Superlega e il loro posto sarà occupato da 20 squadre sulla base dei risultati ottenuti nei campionati nazionali.

Diretta streaming gratuita

Bernd Reichart, CEO di A22 Sport, ha subito precisato che sarà possibile vedere le partite gratuitamente. Una svolta epocale per il calcio europeo, insomma. Lo stesso Reichart ha spiegato che l’intenzione è quella di creare una piattaforma streaming dal nome “Unify” che trasmetta gratis tutte le partite delle competizioni maschili e femminili. Al momento non tutte le squadre sono d’accordo, ma si parlerà con i club e con la UEFA.