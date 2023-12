Maignan, offerta monstre del Bayern Monaco al Milan: cifre e dettagli

Notizia clamorosa da Panorama. Il Bayern Monaco è pronto ad un assalto spietato per Mike Maignan. Sarà complicato per il Milan resistere.

Il Milan può contare su un’assoluta garanzia tra i pali. Mike Maignan è ormai annoverato come il miglior portiere al mondo, e per il Diavolo non può che essere motivo di vanto avere un tale talento in porta. Magic Mike, questo è ormai il suo nomignolo, nonostante sia “solo” un portiere è stato in grado di incidere nettamente sui risultati della squadra rossonera; sia con maxi interventi in porta, sia con assist da urlo per i compagni. Maignan incarna il perfetto portiere moderno, che sa fare tutto e lo sa fare bene.

Il Milan sa di avere in squadra un elemento preziosissimo, che ogni squadra vorrebbe con sé. E proprio per questo ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto. Attualmente in scadenza nel 2026, Furlani si è messo già a lavoro per prolungarlo di altri due anni. L’Intenzione è chiarissima: blindare Maignan e respingere gli attacchi delle big europee che da tempo sono sulle sue tracce. Non un impresa semplice, dato che già dai primi approcci sono venuti fuori ostacoli enormi.

Maignan sta bene al Milan e ci rimarrebbe volentieri, ma le pretese economiche per il rinnovo sono monstre. A confermarlo è oggi Panorama, che lancia in esclusiva un’indiscrezione di mercato che vede coinvolti Maignan e il Bayern Monaco.

Milan, si mette davvero male: pronta l’offerta per Maignan

Panorama conferma che le pretese per il rinnovo di Maignan da parte dell’entourage si aggirano sugli 8 milioni d’ingaggio a stagione. Il Milan pare si sia spinto ad offrire sino a 6,5 milioni di euro. Difficile, se non improbabile, che si vada oltre. Il club rossonero vuole mantenere un tetto ingaggi contenuto, lo stesso che ha contribuito a far tornare stabile e pulito il bilancio. Il rischio che la trattativa per il rinnovo vada oltranza c’è, e nel frattempo alcune big sono pronte ad approfittarne. Chelsea, PSG e Bayern Monaco i club che più seguono con attenzione la situazione di Magic Mike.

Ma sono soprattuto i bavaresi a voler fare sul serio, come conferma oggi Panorama. C’è di più, molto di più… Il Bayern Monaco avrebbe una maxi offerta pronta per aggiudicarsi Maignan già a gennaio e regalare a Tuchel il perfetto post-Neuer: 120 milioni al Milan e 10 milioni di stipendio al portiere francese. Una proposta da capogiro. I rossoneri, sottolinea la fonte, è impossibile che lascino partire il loro estremo difensore a gennaio. Ma a giugno, dinnanzi a tale offerta, potrebbe essere altrettanto impossibile rifiutare.