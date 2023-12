Milan, doppio colpo a gennaio: scelto Guirassy, novità in difesa

Di Marzio ha fatto il punto sul mercato rossonero, confermando l’offensiva per un attaccante ed esponendo le idee per la difesa.

Il Milan non spenderà cifre esorbitanti, ma a gennaio sarà comunque protagonista di una campagna acquisti che dovrebbe portare almeno due-tre volti nuovi a Milanello. Le esigenze di Stefano Pioli sono chiare e la dirigenza è al lavoro per accontentarlo.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che arriverà almeno un difensore centrale. Gli infortuni di Malick Thiaw e Pierre Kalulu, uniti agli acciacchi di Simon Kjaer, impongono un intervento nel reparto. Da capire cosa succederà a centrocampo, dato che probabilmente Ismael Bennacer farà la Coppa d’Africa con l’Algeria e bisogna pure fare i conti con l’infortunio di Tommaso Pobega. Probabilmente, dipenderà molto dall’eventuale cessione di Rade Krunic. E in attacco? Nonostante le ultime prove incoraggianti di Luka Jovic, potrebbe esserci un innesto.

Calciomercato Milan, i nomi per gennaio: il punto di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, ha confermato che il Milan è in contatto con l’entourage di Serhou Guirassy. C’è la volontà di portare avanti l’operazione pagando la clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro presente nel contratto che lega l’attaccante franco-guineano allo Stoccarda. Cosa manca per chiudere?

La dirigenza rossonera deve convincere il giocatore a lasciare la sua attuale squadra a gennaio e, ovviamente, trovare un accordo economico con il suo entourage. Inizialmente sembrava che Guirassy volesse attendere l’estate per un trasferimento, il Milan intende anticipare i tempi e assicurarselo da subito. Sarà necessario uno sforzo economico in termini di stipendio. Il 27enne nato in Francia, ad Arles, ha finora realizzato 18 gol e 2 assist in 15 presenze stagionali. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diverse squadre, soprattutto in Premier League.

Per quanto concerne la difesa, Di Marzio fa due nomi: Clement Lenglet e Victor Nelsson. Del 28enne francese si parla da giorni, visto che all’Aston Villa non sta quasi giocando. Solo 5 presenze, tutte in Conference League. È in prestito dal Barcellona e non si farebbe problemi a lasciare la squadra di Unai Emery, una destinazione come Milano gli è sicuramente gradita.

Per quanto concerne il 25enne danese, ha giocato titolare 14 volte in 19 presenze con il Galatasaray. Secondo Di Marzio, il club turco potrebbe aprire anche a una cessione con la formula del prestito. Il suo nome era stato accostato al Milan già in passato.

Confermato, ovviamente, il tentativo di portare Juan Miranda in rossonero come vice Theo Hernandez. Il terzino del Betis è nel mirino da tempo, il suo contratto scade a giugno 2024.