Milan, incubo infortuni: un ex Inter per risolvere il problema

Gli infortuni stanno continuando a condizionare la stagione del Milan. Il club rossonero è a lavoro per risolvere il problema: potrebbe essere stato individuato un nuovo fisioterapista

Anche domani contro la Salernitana, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, saranno davvero tante le defezioni per il Milan. Stefano Pioli deve fare i conti con un’emergenza infinita.

Gli ultimi giocatori a fermarsi sono stati Tommaso Pobega e Noah Okafor, out al pari di Yunus Musah. Solo per l’americano, però, i tempi di recupero sono brevi. Si proverĂ a recuperarlo per il Sassuolo, ma non è così scontata la sua presenza. Saranno certamente out, ovviamente, invece, Pierre Kalulu e Malick Thiaw, che ne avranno ancora per un po’: il francese dovrebbe rivedersi a marzo, il tedesco un mese prima. Corrono verso il rientro, invece, Pellegrino e Sportiello guariti dai rispettivi infortuni.

Milan, expo un nuovo capofisioterapista

La situazione è davvero complicata e il Milan ha ammesso che sta lavorando al problema con l’obiettivo di risolverlo il prima possibile. C’è un lavoro che dovrebbe dovrebbe migliorare la situazione a breve termine, ma i risultati si vedranno solo a partire dalla prossima stagione.

Nel frattempo non è da escludere l’arrivo di nuove figure, all’interno dello staff di Stefano Pioli, per aiutare a migliorare la situazione. Così La Repubblica fa il nome di un ex Inter: dall’Olanda – si legge sul quotidiano, in edicola stamani – filtrano indiscrezioni sull’ingaggio a Milanello di Leo Echteld, 54 anni, storico capofisioterapista della Nazionale olandese e collaboratore di Frank de Boer, quando era sulla panchina nerazzurra.

Al Milan, dunque, potrebbe esserci l’arrivo di un altro ex Inter. Non sarebbe certo il primo: d’altronde anche Stefano Pioli ha guidato i nerazzurri e in passato tanti calciatori sono stati dall’altra sponda del Naviglio, prima di indossare i colori rossoneri. Molti di questi giocatori hanno anche fatto la storia del Milan, tra i piĂą importanti ci sono sicuramente Andrea Pirlo e Clarence Seedord, che hanno segnato un’epoca, vincendo tutto con Carlo Ancelotti in panchina. Ma tutti ricorderemo anche Bobo Vieri o Hernan Crespo, passando per West, ma anche Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimović, hanno vestito prima la maglia nerazzurra, per poi indossare quella del Diavolo.