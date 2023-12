Pobega si è operato: tempi di recupero lunghissimi, è ufficiale

Intervento chirurgico per Pobega dopo l’ultimo problema fisico: il club rossonero ha emesso una nota ufficiale poco fa.

Tommaso Pobega nella partita Milan-Monza ha rimediato una lesione alla componente tendinea del retto femorale nell’inserzione con l’anca sinistra. Si sperava di scongiurare il rischio operazione, invece il centrocampista ha dovuto affrontarla proprio oggi.

In questi minuti il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che oggi il giocatore Tommaso Pobega si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico di AC Milan Dario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi“.

Uno stop lungo attende il centrocampista triestino, purtroppo. Vedremo se la triade Moncada-D’Ottavio-Furlani deciderà di intervenire sul mercato per prendere un rinforzo nel reparto mediano, considerando che Rade Krunic sembra ai margini (interessa al solito Fenerbahce) e che Ismael Bennacer partirà per la Coppa d’Africa a gennaio. Senza dimenticare, la poca continuità data da Stefano Pioli a Yacine Adli. Non sarebbe sorprendente vedere un nuovo acquisto nel mese di gennaio. Bisogna aspettare.