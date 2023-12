Milan, Pioli: “Non faccio bollettini medici. Bennacer titolare, Ibrahimovic con noi a Salerno”

Pioli oggi ha parlato in conferenza stampa da Milanello: diversi gli argomenti affrontati dal mister alla vigilia del match di Serie A.

Il Milan è tornato a vincere contro il Monza, ma adesso va alla caccia di continuità. Domani allo stadio Arechi deve sconfiggere anche la Salernitana. La squadra campana è in difficoltà e c’è chi vorrebbe l’esonero di Filippo Inzaghi, chiamato dopo il licenziamento di Paulo Sousa. Una situazione della quale approfittare per conquistare altri 3 punti.

Purtroppo, in casa rossonera continua a persistere il problema infortuni. Contro il Monza si sono fatti male Tommaso Pobega e Noah Okafor, alle prese con problemi fisici non di rapida soluzione. A Salerno mancherà anche Yunus Musah, che non ha smaltito l’ultimo guaio muscolare. Tornerà Davide Calabria dalla squalifica.

Pioli, la conferenza stampa prima di Salernitana-Milan

Come di consueto, oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa a Milanello e ha affrontato diversi temi.

UNITA’ DEL GRUPPO – “Non c’è bisogno di sottolinearla. Non riguarda solo il gruppo squadra a Milanello, ma anche le persone che non appaiono sui giornali e non sono in campo che ci permettono di lavorare bene. Il club fa un lavoro importante per crescere”

IBRAHIMOVIC IERI A MILANELLO – “Solito Zlatan. Si sta approcciando a un ruolo diverso, è curioso e determinato. L’ho visto felice e motivato. Giornata interessante”.

SUPERLEGA – “Ho appena saputo la notizia, non ho dei dati per esprimere un giudizio profondo”.

I COMPITI DI IBRA – “Domani ci sarà a Salerno. Credo che ci sarà sempre. Una risorsa, un valore aggiunto per me, la squadra e il club. Lo conosciamo bene, ha vissuto tante esperienze e può esserci di aiuto”.

PUNTO INFORTUNI – “Il bollettino medico non lo faccio. Siamo ancora in emergenza, ci stiamo mettendo tutti la testa in questa situazione. Gli ultimi infortuni sono stati di dinamica strana. Vogliamo tornare alla normalità e avere più giocatori a diposizione possibili”.

BENNACER – “Spero che abbia più minutaggio. Sta bene, si allena con noi da un po’ di tempo e i minuti delle partite scorse gli hanno dato più condizione e ritmo. Giocherà titolare domani e resterà in campo finché avrà le energie per aiutarci”.

NUOVA STAGIONE DAL SECONDO TEMPO DI NEWCASTLE – “Dipende tutto dalla partita di domani. Stiamo cercando di ritrovare la continuità di inizio stagione. Domani partita importante e difficile, dobbiamo affrontare bene conoscendo le nostre qualità e anche le caratteristiche degli avversari”.

BENNACER IN COPPA D’AFRICA – “Isma ha già risposto in modo corretto e giusto. Non siamo noi e non è lui a decidere il calendario. Se verrà convocato, andrà in Coppa d’Africa e dovremo essere bravi a trovare altre soluzioni”.

MERCATO – “Non c’è bisogno di convincere la società, che conosce le esigenze della squadra per la seconda parte di stagione. Il club è disponibile a intervenire a gennaio”.

ESSERE SEGUITO DALLA SQUADRA – “So cosa faccio, chi alleno e che persone alleno. Sono convinto del potenziale della squadra. Non possiamo essere soddisfattissimi della stagione, ma sono sicuro che possiamo renderla soddisfacente”.

PIPPO INZAGHI ALLENATORE – “Non ricordavo di averlo marcato, ho pochi ricordi di quando giocavo. Pippo è la storia del Milan, è stato un grande bomber e ha dato tantissimo. Giustamente è nei cuori dei tifosi. Fa l’allenatore da un po’, quindi conosce come va questo lavoro e gli faccio un in bocca al lupo”

LEAO DEVE TORNARE AL GOL – “Importantissimo per lui e per il Milan. Veniva da uno stop, l’ho visto bene in questi giorni e spero che domani sarà al suo standard”.

PREPARAZIONE SENZA SOSTA – “Non avremo tante settimane pulite. Quando potremo lavoreremo su certi situazioni soprattutto a livello individuale per migliorare la condizione. Possiamo fare un carico di lavoro più preciso quando abbiamo settimane pulite”.

CAMBIAMENTI PER RIDURRE GLI INFORTUNI – “Quando vedremo i risultati? Spero il prima possibile. Purtroppo abbiamo degli infortuni di lunga durata”.

KRUNIC – “C’è chi sta meglio di lui in questo momento”.

BENNACER-REIJDERS-LOFTUS – “Centrocampo sostenibile, ci sono le caratteristiche giuste. Poi dipende da come vogliamo giocare, è un trio che può abbinare bene certe qualità e darci equilibrio”.

SALERNITANA – “Bisogna interpretare la partita come se fosse l’ultima spiaggia anche per noi”.