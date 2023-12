Salernitana-Milan, probabili formazioni: ritorno in difesa, novità a centrocampo

Serie A, probabili formazioni Salernitana-Milan: le scelte di Inzaghi e Pioli per il match di venerdì sera allo stadio Arechi.

Dopo la ritrovata vittoria contro il Monza, i rossoneri vogliono avere continuità e cercano il bis a Salerno. Di fronte una squadra in grande difficoltà e con un allenatore come Filippo Inzaghi che potrebbe persino rischiare l’esonero, visto che non è riuscito a risollevare il gruppo ereditato da Paulo Sousa.

Il Milan si presenterà in Campania con alcune assenze per infortunio: Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Yunus Musah, Tommaso Pobega e Noah Okafor. Purtroppo, sono tanti i problemi fisici che stanno attanagliando i rossoneri in questa stagione. Stefano Pioli ha garantito che si sta lavorando per migliorare la situazione e spera che si vedano quanto prima degli effetti positivi.

Le scelte di Inzaghi e Pioli

Dopo aver giocato contro il Monza utilizzando il modulo 3-4-3, il Milan dovrebbe tornare al classico 4-3-3. In porta ci sarà l’intoccabile Mike Maignan, mentre in difesa vedremo il ritorno dalla squalifica di Davide Calabria. Il reparto arretrato sarà completato da Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo la grande novità è il ritorno da titolare di Ismael Bennacer, che nelle ultime partite aveva ritrovato il campo e messo un po’ di minuti nelle gambe dopo una lunga assenza per infortunio. Sarà interessante vederlo giocare dall’inizio assieme a Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. In attacco non dovrebbero esserci sorprese: il trio composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao va verso la conferma.

La Salernitana di Pippo Inzaghi dovrebbe giocare con il 4-3-2-1. In difesa dovrebbe giocare il quartetto Mazzocchi-Fazio-Pirola-Bradaric. In mediana probabilmente vedremo Lassana Coulibaly, Mateusz Legowski ed Emil Bohinen. Antonio Candreva e Loum Tchaouna dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta Boulaye Dia. Attenzione, ad eventuali sorprese nel reparto offensivo granata.

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-MILAN

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Legowski, Bohinen; Candreva, Tchaouna; Dia.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.