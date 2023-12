Svolta storica nel calcio: la Corte UE dà ragione alla Superlega

Era attesa per oggi e puntualmente è arrivata la sentenza de La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Superlega

Una sentenza storica, il ricorso, in merito alla posizione di monopolio di UEFA e FIFA, è stato, infatti, accolto per via di un ‘Abuso di posizione dominante’:

“La Corte afferma che, quando un’impresa in posizione dominante ha il potere di determinare le condizioni in cui le imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato, tale potere deve essere soggetto a criteri adeguati per garantire trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità, date le possibili conflittualità di interessi – – si legge sul sito ufficiale di Calcio e Finanza, che riporta la nota della Corte di Giustizia della UE -. Tuttavia, i poteri di FIFA e UEFA non sono soggetti a tali criteri. FIFA e UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante. Inoltre, a causa della loro natura arbitraria, le regole su approvazione, controllo e sanzioni devono essere considerate restrizioni ingiustificate alla libertà di fornire servizi“.

C’è un passaggio importante relativo al futuro della Super League, che si evince dalla nota: “Ciò non significa che una competizione come il progetto della Super League debba necessariamente essere approvata. La Corte, avendo ricevuto domande in generale sulle regole di FIFA e UEFA, non si pronuncia su quel progetto specifico nella sua sentenza”. Una sentenza che rischia di cambiare gli scenari del calcio mondiale. Per la galassia del pallone si tratta di un vero e proprio uragano.

Superlega, la soddisfazione del CEO, Reichart: “Il calcio ora è libero”

C’è chiaramente soddisfazione ai verti della Superlega, che ha espresso la propria felicità per la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea attraverso le dichiarazioni del CEO di A22 Sports, la società a capo del nuovo torneo, Bernd Reichart:

“Abbiamo ottenuto il diritto a competere. Il monopolio della UEFA è finito, il calcio è libero – afferma alla stampa -. Adesso i club non riceveranno più minacce e sanzioni. Sono tutti liberi di decidere il proprio futuro. Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Superlega. Per i club: i ricavi e le spese di solidarietà saranno garantite”