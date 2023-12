Zirkzee al Milan: il prezzo è fissato, un colpo da sogno

Le ultime sul futuro di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta facendo impazzire tutto: il Milan potrebbe prenderlo in questa maniera

E’ nata una stella. Ieri sera Joshua Zirkzee ha stregato proprio tutti. Gli sono bastati i 30 minuti dei tempi supplementari per fare innamorare ogni tifoso di calcio che stava seguendo Inter-Bologna. Così il classe 2001 con due autentiche magie ha permesso ai Felsinei di ribaltare il passivo di uno a zero, firmato Augusto: prima uno splendido colpo di tacc per Beukema, poi una giocata d’alta scuola, con tunnel ad Acerbi e lancio filtrante per Ndoye, che davanti ad Aureo non ha sbagliato.

Per l’olandese sono così quattro gli assist stagionali, oltre agli otto centri, realizzati tra campionato e coppa. Dopo anni non certo esaltanti, Zirkzee è letteralmente esploso grazie a Thiago Motta, ma il suo talento non è mai passato inosservato. Il classe 2001 di Schiedam è il prototipo del centravanti moderno, dotato di velocità, fisico e di tanta classe, oltre ad essere bravo a giocare i compagni. Caratteristiche che tutti hanno sempre notato, oggi Zirkzee, però, vede anche la porta. Un dettaglio non certo da poco per un attaccante e ora lo vuole davvero chiunque.

Sulle sue tracce c’è anche il Milan, che da anni è alla ricerca di un centravanti capace di fare la differenza. Ieri i tifosi del Diavolo sono letteralmente impazziti per le sue giocate. Per i rossoneri la concorrenza è di quelle importanti. In Italia sono soprattutto Juventus e Napoli a pensarci, in caso di separazione da Vlahovic e Osimhen, ma è all’estero, in Premier League che bisogna guardare. In Inghilterra sono pronti a mettere sul piatto i soldi che servono per strapparlo al Bologna. Aston Villa, Arsenal, Chelsea e West Ham sono alla finestra che fiutano l’affare.

Milan, Bayern in agguato per Zirkzee

Il Bologna che lo ha acquistato per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, ha fissato una clausola da 40 milioni di euro. Sullo sfondo, inoltre, c’è il Bayern Monaco, che vanta un diritto di ricompra per il giocatore, oltre che una percentuale sulla plusvalenza della futura rivendita.

E’ chiaro che il parere del calciatore sarà importante, ma se il Milan ha voglia davvero di prenderlo deve fare in fretta.

I rossoneri, inoltre, hanno le carte giuste per poter far abbassare il prezzo. Tra il Milan e il Bologna c’è infatti in ballo il riscatto di Alexis Saelemaekers, ma attenzione a Lorenzo Colombo e Marco Nasti, centravanti che potrebbero rientrare nell’affare.