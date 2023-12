Calciomercato Milan, doppio colpo a gennaio: la situazione

Gli aggiornamenti su due innesti che il Milan vuole fare già a gennaio, legati al baby fantasista serbo ed al terzino spagnolo.

Senza dubbio il Milan si muoverà nel mercato di gennaio, soprattutto con colpi in entrata. L’intenzione del club, confermata da Stefano Pioli nell’ultima conferenza stampa, è quella di rimpolpare ove possibile la rosa, senza però uscire dai canoni imposti da RedBird: investimenti sostenibili e solo su calciatori giovani e patrimonializzabili.

In attesa di capire se il Milan riuscirà ad accaparrarsi un nuovo difensore centrale di spessore, per sopperire ad i tanti infortuni del reparto, ed un vice-Giroud di alto livello in attacco, vanno seguite due operazioni in entrata che Furlani e compagnia stanno trattando da tempo.

Una di questa riguarda il baby fantasista Matija Popovic. Stella del calcio serbo, in forza al Partizan di Belgrado, un giovane calciatore su cui il Milan ha già una prelazione importante. Il classe 2006 è nel mirino degli osservatori rossoneri da tempo, ma come riferito da Matteo Moretto c’è ancora indecisione sull’operazione a gennaio.

Popovic vedrà scadere il suo contratto con il Partizan il 31 dicembre prossimo, dunque è acquistabile a costo zero. Il Milan però deve decidere se sfruttare l’ultimo slot per calciatori extracomunitari proprio con lui, oppure rinviare l’acquisto del trequartista serbo e spendere tale opzione in rosa per un altro tipo di innesto. Valutazioni in corso che verranno sciolte a gennaio.

Miranda, manca l’accordo tra Milan e Betis

L’altro calciatore in orbita Milan da tempo è Juan Miranda. Il terzino spagnolo classe 2000 che lascerà sicuramente il Betis Siviglia nella sessione di mercato estiva, visto che anche il suo contratto andrà in scadenza senza chance di rinnovo. Il Milan in realtà ha già un accordo di massima con i procuratori.

Miranda si dovrebbe legare al Milan fino al 2028, con uno stipendio vicino ai 2 milioni netti a stagione. Ma l’intenzione di Pioli e dei dirigenti è quella di anticipare l’arrivo di Miranda a Milanello già a gennaio. Sempre Moretto ha rivelato come tale operazione sia al momento bloccata: manca l’accordo tra Milan e Betis per anticipare l’acquisto, visto che gli spagnoli pretendono un indennizzo per lasciar partire da subito il difensore.

Due trattative dunque ben avviate ma in stand-by. Dipenderà dalla decisione del Milan, che può chiudere per entrambi i calciatori a parametro zero, ma dovrà scegliere se farlo da subito o attendere giugno prossimo.