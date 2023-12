Dove vedere Salernitana Milan in diretta tv e streaming

Salernitana e Milan si affrontano nella 17.a giornata di Serie A. Dove vedere la partita in programma stasera alle 20.45

Tre punti importantissimi quelli in palio stasera tra Salernitana e Milan. Sarà il quarto confronto in assoluto in Serie A, all’Arechi, tra le due squadre con bilancio favorevole, finora, ai rossoneri avanti nello score con due vittorie e un pareggio, quest’ultimo arrivato nell’annata Scudetto 2021-22.

Come allora, la Salernitana affronta di nuovo il Milan da ultima in classifica. Una sola vittoria, finora, per la compagine allenata dal grande ex Filippo Inzaghi che è riuscita a battere solo la Lazio. Cinque pareggi e dieci sconfitte completano il ruolino di marcia dei campani, reduci da tre ko di fila contro Fiorentina, Bologna e Atalanta, risultati ben al di sotto delle attese e tali da mettere in discussione la panchina di Inzaghi in caso di ulteriore passo falso.

Fattispecie quest’ultima che non può permettersi assolutamente anche il Milan che deve dare seguito alla convincente vittoria con il Monza. Con altri tre punti, Leao e compagni metterebbero un pò di pressione alla Juve seconda in classifica a +5 dai rossoneri e impegnata, domani alle 12,30, contro il sorprendente Frosinone.

Salernitana-Milan, dove vedere la partita di Serie A

Solita emergenza per Pioli anche a Salerno. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare a Kalulu, Thiaw, Musah, Okafor e Pobega, quest’ultimo operato ieri e costretto a uno stop di almeno 4 mesi. Pioli recupera Calabria che torna a destra con Kjaer e Tomori centrali. In mediana, prima da titolare in stagione per Bennacer con Reijnders e Loftus Cheek. Attacco con Leao, Pulisic e Giroud, lo stesso di Newcastle e del 3-0 al Monza.

Per vedere Salernitana-Milan stasera alle 20.45 occorre sintonizzarsi in diretta streaming su Dazn, sull’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e Playstation. Prevista anche la diretta tv sul canale Zona Dazn disponibile come opzione aggiuntiva sui canali 214 del decoder Sky e Tivusat.

Al termine di Salernitana-Milan, gli highlights del match saranno visibili immediatamente nelle vari edizioni serali di Sky Sport 24. Sky che trasmetterà in simulcast con Dazn, l’ultima partita del 2023 del Milan che ospiterà il Sassuolo a San Siro sabato 30 dicembre alle ore 18.

Inizio di 2024 ricco di impegni per i rossoneri che martedì 2 gennaio disputeranno l’ottavo di finale di Coppa Italia con il Cagliari (diretta ore 21 su Canale 5) e domenica 7, alle 12.30, saranno ospiti dell’Empoli al Castellani nell’ultima giornata del girone di andata. Anche la sfida con i toscani andrà in onda in contemporanea su Sky e Dazn.