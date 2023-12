Highlights Salernitana-Milan: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

La cronaca con gli highlights di Salernitana-Milan, match della 17.a giornata di Serie A disputato venerdì 22 dicembre allo stadio Arechi

Tutto confermato nell’undici iniziale del Milan ospite della Salernitana. Torna titolare Bennacer mentre Calabria si riprende il posto a destra dopo la giornata di squalifica.

Inizio favorevole ai rossoneri. Al 2′ minuto tocco di mano-braccio di Fazio molto sospetto in area sul quale Doveri lascia correre dopo il consulto Var. Il Milan dà l’impressione di impensierire la difesa di casa ad ogni affondo e al 17′ trova il vantaggio con il gol di testa di Tomori su assist involontario di Pirola, scaturito da una risposta su tiro di Giroud.

Il vantaggio quasi acquieta il Milan che diventa poco incisivo in fase offensiva. La Salernitana, invece, prende campo e comincia rendersi pericolosa dalla parti di Maignan. Il portiere rossonero respinge di riflesso una deviazione di testa di Bennacer sugli sviluppi di calcio d’angolo poi sventa in tuffo su Kastanos. Sul corner successivo, Fazio svetta su Loftus Cheek e Kjaer e trova il gol dell’1-1.

Il Milan torna a rendersi pericoloso nel finale di tempo con Tomori che viene anticipato da Costil prima del tap in su una corta respinta del portiere. Dopo due minuti di recupero, Doveri manda tutti al riposo. Risultato giusto per un Milan che avrebbe potuto e dovuto fare di più.

Gol Fikayo Tomoripic.twitter.com/2YqeS7N73z — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 22, 2023

Salernitana-Milan, il secondo tempo

La ripresa inizia senza Kjaer, sostituto da Simic a causa di una pallonata ricevuta nel finale di primo tempo. Il Milan torna a rendersi pericoloso al 60′ con Loftus Cheek che penetra in area e conclude senza angolare troppo su Costil. Manovra involuta quella dei rossoneri che non dimenticheranno facilmente, stasera, il minuto 63′.

Mentre Tomori si accascia a terra per un infortunio muscolare, la Salernitana prosegue l’azione. La palla arriva a Candreva che prova un’innocua conclusione dalla distanza che Maignan, incredibilmente, non respinge. Papera clamorosa del portiere rossonero e Salernitana avanti 1-2.

Ennesimo infortunio per il Milan che rischia di capitolare su un tiro a giro di Mazzocchi che Maignan devia oltre la traversa. Pioli manda in campo Jovic e Chukwueze. Il serbo si rende pericoloso con un colpo di testa su assist di Leao che Costil respinge incredibilmente, replicando l’intervento sul tap in successivo dello stesso Jovic.

Gol Jovic, assist Giroud. Tuh kalau Calabria mikir dulu sebelum crossing, ada hasil.pic.twitter.com/N4VzMENjjk — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 22, 2023

Il Milan attacca e pareggia al 90′. Su cross di Calabria, sponda di Giroud e Jovic insacca all’angolino. Terzo gol in rossonero per l’attaccante, sempre più in fiducia. Nel recupero, Costil è ancora provvidenziale sulla spizzata di testa di Calabria. Finisce con un altro 2-2, un pari che al Milan (e anche alla Salernitana) serve davvero a poco.

Tra una settimana si torna in campo contro il Sassuolo, con un altro difensore in meno. La lotta Scudetto ormai è un miraggio.