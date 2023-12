L’attaccante dal Torino: il Milan nel destino

Indiscrezione a sorpresa per il reparto offensivo rossonero: torna di moda un giocatore del Torino già accostato al Diavolo mesi addietro.

Stefano Pioli ha confermato un’altra volta che il Milan è pronto a intervenire nella finestra invernale del calciomercato. Non ci sono dubbi sul fatto che verrà preso un nuovo difensore centrale, ma c’è curiosità di vedere se arriveranno altri volti nuovi.

Nei piani della dirigenza ci sarebbe l’ingaggio immediato di Juan Miranda come vice Theo Hernandez. Lo spagnolo ha un contratto che scade a giugno 2024 e l’obiettivo è quello di trovare un accordo con il Real Betis per l’acquisto del cartellino già a gennaio. Sarebbe un ottimo innesto per la fascia sinistra. Poi Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani vorrebbero portare a Milanello anche un attaccante.

Calciomercato Milan, nuovo centravanti dalla Serie A?

Non è un segreto il tentativo di ingaggiare Serhou Guirassy, 27enne franco-guineano che sta brillando con lo Stoccarda. Ha totalizzato 19 gol e 2 assist in 15 presenze, un rendimento che lo ha fatto finire nel mirino di diverse società europee importanti. Moncada è stato di persona in Germania per visionarlo e sembra convinto di fare l’investimento.

L’ex Rennes rappresenta un’occasione, visto che nel suo contratto è presente una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro. Un prezzo invitante. Il Milan ha avviato i contatti con l’entourage, va trovato l’accordo economico e serve anche convincere il giocatore a cambiare squadra già a gennaio. Il suo piano iniziale era quello di lasciare Stoccarda solo a fine stagione.

Inoltre, su Guirassy ci sono altri club e pertanto il Diavolo non è sicuro di poterselo assicurare. Non mancano alternative nella lista della triade Moncada-D’Ottavio-Furlani. Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Stampa, il Milan avrebbe ancora Antonio Sanabria tra le opzioni. Il suo nome era già spuntato negli ultimi giorni di agosto, quando la trattativa per Mehdi Taremi sembrava lontana da un esito positivo.

In questa stagione non sta brillando (2 gol in 15 presenze) e il Torino sta lavorando per blindarlo con un nuovo contratto. L’attuale scadenza è fissata a giugno 2025, la dirigenza granata vuole prolungarlo fino al 2027. Non dovrebbe essere un problema per il Milan, che ha comunque altre priorità per il proprio attacco. Il paraguayano classe 1996 dovrebbe continuare la sua carriera in maglia granata.