Le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan: Bennacer titolare

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan, match valido per la 17esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Eccole di seguito.

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno per la sfida di Serie A tra la Salernitana e il Milan. Una gara dal sapore speciale, dato che alla guida dei granata c’è un’assoluta leggenda rossonera quale Pippo Inzaghi. Il tecnico è chiamato ad una grande impresa stasera, dopo i risultati deludenti del recente periodo. La Salernitana è in piena zona retrocessione (ultima in classifica), e le serve una fortissima dimostrazione davanti al suo pubblico per ben sperare in vista del 2024.

Il Milan da suo canto ha l’obbligo di conquistare i 3 punti per restare ancorato al podio della classifica e scongiurare altri guai. Oltre ai gravi problemi d’infermeria, Stefano Pioli e i suoi ragazzi non possono correre il rischio di complicare i piani del Milan in campionato. 5 punti dalla Juventus, 9 dalla capolista Inter. Il Diavolo è chiamato al riscatto se vuole davvero lottare per la seconda stella. La squadra di Stefano Pioli riparte dalla convincente vittoria contro il Monza dell’ultima giornata (3-0), nella quale però l’allenatore ha perso altre due pedine per infortunio.

Si sono fermati Noah Okafor e Tommaso Pobega (4 mesi out dopo l’operazione). Assenze che si aggiungono a quella di Yunus Musah fermo dalla scorsa settimana per un affaticamento. Come risponderà stasera Pioli alle defezioni? Lo scopriamo subito. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali

L’unico indisponibile per la Salernitana di Pippo Inzaghi è il portiere veterano Ochoa. Al suo posto Costil.

Formazione Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna. A disp.: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy. All.: F. Inzaghi.

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović. All.: Pioli.