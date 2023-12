Milan, Furlani: “Sul mercato non siamo timidi. Superlega? Non so quanti abbiano studiato bene”

Furlani ha parlato a DAZN prima di Salernitana-Milan: tra i temi trattati anche il calciomercato e la Superlega.

Stasera a Salerno una partita molto importante per la squadra di Stefano Pioli, che deve dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Monza. Vietati passi falsi allo stadio Arechi.

Giorgio Furlani nel pre-partita di Salernitana-Milan ha parlato ai microfoni di DAZN. Si è partiti dal tema Superlega: “Di questo ha già parlato Scaroni e mi rifaccio alle sue parole. Dobbiamo tutti studiare, analizzare e capire un po’. Si è detto tanto, non so quanti abbiano studiato bene. La nostra priorità è focalizzarci sul calcio italiano, sulle problematiche che ha e su come renderlo più competitivo a livello europeo”.

Cardinale, obiettivi, calciomercato e Ibrahimovic: parla Furlani

A Furlani è stato chiesto poi delle ultime parole di Gerry Cardinale e degli obiettivi stagionali: “Cardinale ha fatto gli auguri di Natale, ma non era scontento secondo me. Lui è uno che non si accontenta, perché è un vincente e perché il Milan vuole vincere. Siamo ancora in corsa per tre trofei. Ci sarebbe piaciuto essere ancora in Champions League e avere qualche punto in più in campionato, ma ci proveremo fino in fondo”.

Inevitabile parlare anche di calciomercato in vista di gennaio: “Abbiamo una squadra forte. Ovviamente siamo stati colpiti dal problema degli infortuni, che però ha dato l’opportunità a dei giocatori giovani di mostrare il loro valore. In estate avete visto che non siamo inattivi o timidi sul mercato, se a gennaio ci saranno delle opportunità le coglieremo. Ma innanzitutto abbiamo fiducia nel gruppo che abbiamo”.

Infine, una battuta sul debutto di Zlatan Ibrahimovic da consulente di RedBird e del club rossonero: “Una persona speciale, ha tanto da dire e può fare tanto. Ha già fatto tanto al Milan e farà ancora di più. Sono fortunato ad avere Zlatan in questo progetto con me, è fortunato il Milan e sono fortunati i tifosi. Sono molto contento e ottimista per questa sua nuova avventura”.