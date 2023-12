Milan, insidia Juve: ora tutto si complica

C’è anche la Juventus sulle tracce del giocatore: i bianconeri vogliono l’attaccante che tanto piace al Milan, ma non sono gli unici sulle sue tracce

La Juventus è pronta a sfidare il Milan per mettere le mani sull’attaccante. Il giocatore piace davvero tanto ai bianconeri e i rossoneri potrebbero essere beffati.

Stiamo chiaramente parlando di Joshua Zirkzee. C’è ancora il nome dell’attaccante del Bologna sulle prime pagine dei giornali sportivi. Il calciatore che ha fatto innamorare tutti, dopo i due assist in Coppa Italia, nel match di San Siro contro l’Inter, è finito nel mirino dei top team italiani. Come conferma Tuttosport, in edicola stamani, anche la squadra di Massimiliano Allegri vuole l’ex Bayern Monaco.

La Juventus, d’altronde, non è mai stata convinta di puntare su Dusan Vlahovic e con il suo addio, serve un attaccante. Zirkzee appare davvero essere il profilo giusto, ma come ben sappiamo c’è anche il Diavolo sulle sue tracce.

Milan, quanta concorrenza per Zirkzee: il punto della situazione

Il Milan vuole un bomber e può avere le carte giuste per convincere il Bologna a lasciare andare Zirkzee. I due club d’altronde devono risolvere l’affare Saelemaekers, che può certamente rappresentare una pedina per abbassare il cartellino dell’olandese.

Attenzione, però, ad altri elementi che possono piacere ai felsinei, come Marco Nasti, attaccante oggi in prestito al Bari, e Lorenzo Colombo, che sta giocando una stagione da titolare con la maglia del Monza.

La concorrenza per Zirkzee, come detto, è davvero tanta e il Bologna è pronta a far partire una vera e propria asta, anche se c’è una clausola rescissoria a cui fare riferimento. Con 40 milioni di euro l’olandese può lasciare l’Emilia-Romagna. Il giocatore piace tantissimo anche a Napoli, in caso di addio di Osimhen, e all’Inter, ma i principali rischi sono rappresentati dalle squadre di Premier League e soprattutto dal Bayern Monaco. C’è, infatti, un accordo con i bavaresi, che prevede una percentuale (il 50%) di una eventuale futura plusvalenza in caso di cessione: il Bayern ha, inoltre, una sorta di prelazione sull’attaccante. E’ chiaro, però, che alla fine sarà lo stesso Zirkzee a decidere del proprio futuro e l’idea di rimanere in Italia, nel campionato in cui è esploso lo alletta particolarmente. L’olandese vuole essere protagonista in una big, chissà che non possa essere davvero il Milan.