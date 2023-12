@ML – Kjaer sostituito all’intervallo di Salernitana-Milan: il motivo

Perché Kjaer è stato sostituito all’intervallo di Salernitana-Milan. Ecco il motivo di questa decisione di Pioli

Il Milan è impegnato in questi minuti nel match contro la Salernitana valido per la 17esima giornata di campionato. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-1: in gol due difensori, Tomori e Fazio. Ad inizio secondo tempo Stefano Pioli ha dovuto fare un cambio: dentro Simic, fuori Kjaer.

Stando alle indiscrezioni raccolte da MilanLive.it, il difensore danese è stato sostituito all’intervallo in via precauzionale perché ha accusato dei giramenti di testa in seguito alla pallonata ricevuta sul finire del primo tempo. Il cross di Tchaouna era teso e forte e l’ha preso pienamente in volto, tant’è che è stato necessario l’intervento dei medici. Negli spogliatoi si è quindi deciso di optare per la sostituzione: al suo posto è entrato il giovanissimo Simic, reduce dall’esordio con gol la scorsa settimana contro il Monza.

Una brutta notizia per il Milan che, come sappiamo, vive da tempo una profonda emergenza in difesa (e, da qualche giorno, anche a centrocampo). Per fortuna per Kjaer dovrebbe trattarsi soltanto di un problema momentaneo ma la situazione è comunque da monitorare.