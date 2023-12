Moviola Salernitana-Milan, mano di Fazio in area: manca un rigore ai rossoneri (VIDEO)

Penalty non assegnato al Milan per un tocco di braccio che sembra abbastanza chiaro dalle immagini: scelta che lascia dubbi.

Al secondo minuto di gioco i rossoneri si sono resi pericolosi con una conclusione di Rafael Leao che Federico Fazio ha deviato in corner. Prima di battere, c’è stato un controllo VAR perché dalle immagini video si nota un tocco di braccio del difensore della Salernitana.

I replay mostrati da DAZN non lasciano dubbi: è calcio di rigore. Tuttavia, all’arbitro Daniele Doveri è stato indicato di far riprendere la partita. Davvero strano che non sia stato assegnato il penalty alla squadra di Stefano Pioli. Vedremo se ci saranno delle spiegazioni.

Comunque, il Milan al 17′ è passato in vantaggio con un gol di Fikayo Tomori su assist di Rafael Leao. I rossoneri stanno facendo la partita, anche se hanno rischiato in una situazione. Stasera fondamentale fare bottino pieno contro la Salernitana, ultima in classifica.