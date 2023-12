Non gioca al West Ham: lo prende il Milan

Il Milan continua a studiare i profili per rinforzare la difesa in quel di gennaio. Spunta un’altra soluzione per la squadra di Pioli.

Una cosa è certa. Il Milan farà qualcosa in entrata nel mercato di gennaio. Lo ha confermato anche Stefano Pioli durante l’ultima conferenza stampa prima della trasferta di Salerno, alimentando le voci su nuovi innesti che i rossoneri cercheranno di attuare.

Il primo reparto da rinforzare sarà senza dubbio quello di difesa. Per un semplice motivo: l’ecatombe recente di difensori centrali e terzini in casa Milan. Saranno a lungo ai box infatti sia Kalulu che Thiaw, senza dimenticare i tanti problemi muscolari che attanagliano Kjaer ed il recupero solo recente del giovane Pellegrino.

Pioli ha chiesto espressamente di rinforzare il reparto. Negli ultimi giorni ha preso piede la candidatura di Clement Lenglet, difensore mancino del Barcellona in prestito all’Aston Villa. Ma a fare chiarezza su questo punto è stato il giornalista Matteo Moretto, cronista di Relevo e personaggio molto informato su determinate questioni.

Il Milan pesca dal West Ham

Se l’opzione Lenglet appare concreta ma molto difficile, come spiegato da Moretto, per motivi soprattutto economici e strategici, il Milan potrebbe accelerare su un altro difensore che fa la riserva in Premier League. Ovvero il tedesco Tilo Kehrer, attualmente in forza al West Ham.

Anche lui ex Schalke 04 (come Malick Thiaw), con un passato al PSG, Kehrer è un classe ’96 che non è riuscito a trovare finora grande spazio e fiducia in quel di Londra. Solo 390 minuti in campo in questa stagione, poca considerazione da parte del tecnico David Moyes e tanta voglia di giocare.

Kehrer sarebbe stato proposto alla dirigenza Milan, magari con la formula del prestito semestrale fino a giugno 2024. I rossoneri valuteranno questa situazione, forse più fattibile ed attuabile di quella legata a Lenglet. Il tedesco percepisce circa 2,5 milioni netti a stagione, uno stipendio piuttosto alla portata del club rossonero, che però deve prima valutarne utilità reale ed inserimento in rosa.

In attesa di tali valutazioni, il Milan continua comunque a mantenere viva l’ipotesi di un ritorno a gennaio di Matteo Gabbia. Il centrale rossonero, in prestito annuale al Villarreal, potrebbe anche essere il rinforzo ‘interno’ per la difesa, visto che Pioli ha sempre avuto grande fiducia nel classe ’99, tra i vincitori dello Scudetto con la maglia del Milan due stagioni fa.