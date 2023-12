Primavera, Milan-Verona 2-3: beffa nel recupero

Il Milan di Ignazio Abate è caduto oggi in casa contro l’Hellas Verona. Una gara surreale, che i rossoneri avevano ripreso, ma nel finale è accaduto l’indicibile.

Si è messa male oggi per il Milan di Ignazio Abate. Impegnato in casa, al Vismara, contro l’Hellas Verona, ha giocato un primo tempo horror. All’intervallo, infatti, si è andati negli spogliatoi con il punteggio di 0-2. I veneti hanno trovato il vantaggio al 18′ con Diao, per poi raddoppiare al 30‘ con Agbonifo. La squadra di Ignazio Abate è scesa in campo alla ripresa con un atteggiamento e una voglia di riscatto netta.

C’è voluto Chaka Traoré per accorciare le distanze. L’ala d’attacco ha calciato una punizione magistrale al 64′ minuto. Un tiro sotto al sette, imprendibile per il portiere avversario. Il Milan ha spinto forte per evitare la disfatta, e sono risultati decisivi i cambi di Ignazio Abate. Al 72’esimo è uscito proprio l’autore dell’1-2. Chaka Traoré ha lasciato il campo ad Alexander Simmelhack, attaccante danese preso in prestito dal Copenaghen, e che prima di oggi contava una sola presenza in Primavera 1 in stagione, contro la Sampdoria in cui era andato a segno.

Sono bastati pochi minuti a Simmelhack per lasciare il segno. Suo il gol del 2-2. Tutto faceva presagire che sarebbe finita in pareggio tra le due formazioni. Ma in maniera surreale, nei minuti di recupero, è venuto di nuovo fuori l’Hellas Verona, che al 95′ si è riportato in vantaggio con Dentale.

La classifica del Milan Primavera

Con questa disfatta il Milan rimane terzo in classifica, ma a pari punti della Roma (27). Adesso, sono due i punti di distacco dalla Lazio, seconda, e quattro dalla capolista Inter. Un vero peccato non aver conquistato oggi i tre punti in casa contro l’Hellas Verona. La vittoria avrebbe permesso il sorpasso ai biancocelesti, e di portarsi ad un solo punto di distanza dalla rivale cittadina nerazzurra. Una sconfitta certamente pesante per i ragazzi di Ignazio Abate.

La classifica è ancora dalla parte dei rossoneri, i quali dovranno però evitare altri passi falsi. La disfatta odierna brucia eccome.