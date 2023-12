VIDEO @ML – Milan arrivato all’Arechi: in prima fila c’è Ibrahimovic

Tutto vero. Zlatan Ibrahimovic è a Salerno con la squadra in occasione della sfida di stasera contro i granata. In prima fila il Senior Advisor del Milan.

Tutto secondo i piani. Zlatan Ibrahimovic è partito questo pomeriggio alla volta di Salerno per assistere alla gara del suo Milan contro la Salernitana. Quello di stasera rappresenta il debutto ufficiale dello svedese nella carica di Senior Advisor del club rossonero. Ibrahimovic siederà nelle tribune dell’Arechi in compagnia degli altri dirigenti dell’AC Milan. Una presenza in più, importante, e che potrà dare stimoli nuovi alla squadra di Stefano Pioli.

Lo aveva già anticipato in conferenza stampa proprio il mister, che Zlatan sarebbe stato a Salerno in occasione della gara. Ma la conferma assoluta ci arriva dal video girato dalla nostra redazione direttamente alle porte dell’Arechi. Ibrahimovic è arrivato allo stadio con tutta la squadra, seduto sul pullman che trasporta i rossoneri. Per lui, come sempre, posizione di prima fila. I tifosi rossoneri sono impazziti non appena hanno visto l’ex bomber presente sul pullman del Milan insieme al resto della squadra.

Chissà cosa avrà detto Ibra ai giocatori durante il tragitto. Sappiamo bene quanto è stata potente la sua influenza nello spogliatoio una volta tornato al Milan nel 2019. Adesso, nell’IZ 3.0, con Zlatan a dirigente, ci si aspettano nuovi segnali altrettanto positivi.