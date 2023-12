L’allenatore gela il Milan: “Voglio che rimanga a gennaio”

Un obiettivo di mercato sembra allontanarsi dopo le ultime dichiarazioni del suo tecnico: il club rossonero dovrà abbandonare la pista?

Giorgio Furlani a Salerno ha dichiarato che il Milan non è timido sul mercato e che se ci sono delle occasioni interverrà. Prendere dei rinforzi è qualcosa di necessario, viste le condizioni della squadra, che soprattutto in difesa è alle prese con degli infortuni pesanti.

Dopo aver perso Pierre Kalulu e Malick Thiaw, ora Stefano Pioli deve rinunciare anche a Fikayo Timori. L’ex Chelsea è stato vittima di uno dei tanti problemi muscolari che stanno colpendo i giocatori rossoneri in questa stagione. Contro la Salernitana aveva trovato il suo terzo gol stagionale, poi nel secondo tempo ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Si attendono notizie certe sulle sue condizioni, però è facile prevedere un po’ di settimane di stop.

Calciomercato Milan, sfuma un’idea per la difesa?

Un difensore sicuramente arriverà a Milanello. Negli ultimi giorni si parla moltissimo di Clement Lenglet, 28enne francese di proprietà del Barcellona e in prestito all’Aston Villa. In questa stagione ha collezionato 5 presenze in Europa League e solamente una in Premier League. Unai Emery gli ha fatto disputare la prima partita stagionale in campionato solo ieri, nel pareggio casalingo per 2-2 contro lo Sheffield United.

Considerando il poco spazio avuto finora, è normale pensare a un suo trasferimento nel mercato di gennaio. Il Milan ha già avviato contatti con l’entourage e lo stesso hanno fatto anche altre società. Tra queste la Roma e pure il Lione. Quest’ultimo è la novità delle ultime ore, notizia rivelata in Francia dal quotidiano L’Equipe. Oltre all’ostacolo ingaggio (percepisce circa 6 milioni di euro netti annui, in buona parte pagati dall’Aston Villa ora), ce n’è anche un altro: Emery.

Infatti, nonostante lo scarso minutaggio che gli ha concesso, l’allenatore spagnolo non intende liberarsi di Lenglet: “Sono molto felice di lui – ha detto in conferenza stampa – perché si allena con grande impegno. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori per affrontare gli impegni settimanali e voglio che lui rimanga qui anche nella seconda parte della stagione“.

La posizione di Emery è molto chiara, se dipendesse solo da lui non si verificherebbe nessun trasferimento. Bisogna capire se l’ex Siviglia spingerà per lasciare l’Aston Villa o se deciderà di rimanere a Birmingham per giocarsi le sue carte nel resto della stagione.