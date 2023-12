Anche il Milan sul nuovo Osimhen: sfida tutta italiana

Il club rossonero non è il solo ad essersi accorto delle grandi qualità del nigeriano, ambìto da mezza Europa e dai top club italiani

Forse ci si rende conto solo ora che la bella favola del piccolo Union Saint-Gilloise, che lo scorso anno si è spinto fino ai quarti di finale di Europa League, era stata possibile soprattutto grazie alla presenza di un attaccante formidabile. Che infatti a fine stagione, per la non indifferente cifra di 20,5 milioni, si è trasferito in Germania, al Bayer Leverkusen. Dove, di fatto, ci ha messo appena 4 mesi per raddoppiare il suo valore di mercato.

Provate ad abbinare il nome di battesimo del giocatore, autore di 10 gol e 7 assist nelle 16 gare di campionato col club tedesco, alla nazionalità, e forse vi verrà in mente un calciatore, attaccante come lui, che non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Victor Osimhen, nigeriano esattamente come Victor Boniface, il 22enne che sta facendo sfracelli in Bundesliga.

Potente ma veloce, letale sotto porta ma anche molto altruista come dimostra l’elevato numero di assist, Boniface ha destato l’interesse di mezza Europa dopo aver dimostrato di non soffrire affatto il salto dalla relativamente competitiva realtà del calcio belga alla Bundesliga dei giganti Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Proprio le due big teutoniche hanno già chiesto informazioni al Leverkusen sul giocatore africano, ma i top club italiani non stanno a guardare.

Boniface, lotta serrata tra le big italiane e non solo

Come confermato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, Boniface è finito nel mirino del Milan, che cerca il grande colpo in attacco. Se non per gennaio – a causa delle difficoltà di completare un acquisto da almeno 40 milioni a metà stagione – quanto meno a luglio. Il sogno proibito resta Jonathan David, che il Lille non mollerà tanto facilmente, ma subito dietro al canadese ecco la sagoma di Boniface. Che, assieme a Guirassy – altro bomber che sta vivendo una stagione eccezionale – si candida come candidato papabile per il nuovo attacco rossonero.

Furlani è sulle tracce del nigeriano da tempo, ma anche Juventus e Napoli non sembrano mollare la presa. I bianconeri, che devono sempre risolvere il dilemma Vlahovic, guardano a Boniface come colpo top per la prossima stagione. I partenopei invece hanno chiesto informazioni sull’attaccante del Leverkusen proprio nell’eventualità – non tanto remota – che a fine anno il loro Victor, l’ex Lille capocannoniere della scorso campionato in Serie A, possa salutare la truppa.

Curiosamente lo stesso Napoli è anche l’avversario più agguerrito del Milan nel possibile affare Jonathan David, sondato con interesse dalla scorsa estate quando sembrava ormai certo che Osimhen potesse accettare le ‘scandalose’ offerte provenienti dalla Saudi Pro League.