Calendario Milan, date e orari ufficiali dalla 20esima alla 27esima giornata

Reso noto il calendario della Serie A per le prime otto giornate del girone di ritorno: ecco quando tocca ai rossoneri

La Lega Serie A ha ufficializzato le date, gli orari e la copertura televisiva delle prime otto giornate del girone di ritorno, che parte nel weekend di metà gennaio. Di mezzo anche la Supercoppa Italia e quindi recuperi a febbraio per le quattro squadre impegnate.

Lazio, Inter, Napoli e Fiorentina saranno infatti impegnate in Arabia per la nuova formula della Supercoppa con semifinale e finale. Attenzione anche a quelle sfide che influenzano il calendario, oltre ovviamente alla Coppa Italia e alle coppe europee, che ripartiranno a metà febbraio. Anticipi e posticipi sono stati studiati anche in base a questi impegni.

Ora finalmente si sa quando si giocheranno i vari match da inizio gennaio 2024 fino a inizio marzo e i tifosi possono iniziare a organizzarsi per tenersi liberi in vista dei match clou. Il Milan giocherà spesso praticamente sempre di sera e molto spesso di domenica, proprio come accadrà per Milan-Roma, la prima giornata di ritorno il 14 gennaio a San Siro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il calendario del Diavolo dalla 20esima alla 28esima giornata.

Milan, il calendario dei rossoneri dalla giornata 20 alla 27

La squadra di Stefano Pioli è impegnata di domenica sera con la Roma, ma anche per tre gare di fila con Napoli, Monza e Atalanta. Con i partenopei e la Dea in casa mentre con i brianzoli all’U-Power. Prima di queste sfide giocherà in tre occasioni di sabato, nelle trasferte sui campi di Udinese e Frosinone e a San Siro con il Bologna. Si gioca di venerdì 1 marzo invece all’Olimpico contro la Lazio.

20) MILAN-ROMA Domenica 20.45 (14/1/24) Dazn

21) UDINESE-MILAN Sabato 20.45 (20/1/24) Dazn-Sky

22) MILAN-BOLOGNA Sabato 20.45 (27/1/24) Dazn-Sky

23) FROSINONE-MILAN Sabato 18.00 (3/2/24) Dazn

24) MILAN-NAPOLI Domenica 20.45 (11/2/24) Dazn

25) MONZA-MILAN Domenica 20.45 (18/2/24) Dazn

26) MILAN-ATALANTA Domenica 20.45 (25/2/24) Dazn

27) LAZIO-MILAN Venerdì 20.45 (1/3/24) Dazn