Dionisi perde un titolarissimo, si è operato: ufficiale, salta Milan-Sassuolo

Dionisi perde un titolare, che ha dovuto ricorrere a un intervento chirurgico dopo un infortunio: salterà la prossima partita a San Siro.

Il Milan ha pareggiato contro la Salernitana ed è stata una brutta botta sia per la classifica sia per il morale. Inoltre, c’è stato anche un problema muscolare a Fikayo Tomori e probabilmente serviranno diverse settimane prima di rivederlo in campo. Una brutta serata all’Arechi. Nella prossima giornata ci sarà il Sassuolo da affrontare e potrebbe essere l’ultima spiaggia di Stefano Pioli, già messo in discussione dopo il 2-2 a Salerno.

I rossoneri dovranno rinunciare certamente a Tomori, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Tommaso Pobega e Noah Okafor. Dovrebbe esserci il ritorno di Yunus Musah, che ha saltato le ultime partite per un infortunio muscolare non grave. Per il centrocampo sarebbe una buona notizia, l’ex Valencia ha caratteristiche che fanno comodo.

Milan-Sassuolo: Dionisi senza un titolare

Anche Alessio Dionisi non è privo di assenti. Dovrà fare a meno di Agustin Alvarez, Pedro Obiang, Matias Vina, Uros Racic e Mattia Viti e Daniele Boloca. Quest’ultimo si è aggiunto alla lista in seguito all’infortunio accusato nell’ultima partita di Serie A persa contro il Genoa al Mapei Stadium.

Il Sassuolo ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del centrocampista rumeno: “Il calciatore Daniele Boloca, accompagnato dal Dr. Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico in urgenza di riduzione ed osteosintesi della frattura scomposta mandibolare rimediata nel corso di Sassuolo-Genoa. L’operazione, effettuata presso la casa di cura Villa Montallegro di Genova dal prof. Bernardo Bianchi e dal dott. Francesco Arcuri della Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale IRCCS San Martino di Genova, è perfettamente riuscita“.

L’ex Frosinone è un titolare della formazione di Dionisi. In Serie A ha collezionato 15 presenze tutte dal primo minuto. Dunque, non è una perdita di poco conto per l’allenatore. Vedremo chi giocherà al suo posto nel 4-2-3-1 neroverde.