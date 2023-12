Milan, sorpasso decisivo sul City: i rossoneri chiudono l’operazione

Novità cruciali sul mercato invernale del Milan. Il club rossonero ha chiuso il primo acquisto della sessione. Battuta la concorrenza della big inglese.

Il Milan negli ultimi anni ha svolto e sta svolgendo un’attività attentissima di scouting volta ai giovani talenti emergenti. Il tutto grazie alla supervisione magistrale di un fuoriclasse del mestiere quale Geoffrey Moncada, capo scout del club. Sono arrivati tantissimi giovani in rossonero, poco blasonati ma con grandi qualità, che nel tempo sono esplosi e consacratisi con la maglia rossonera. Rafael Leao e Theo Hernandez rappresentano gli esempi emblematici.

Acquisti che hanno fatto negli anni la ricchezza del Milan, sia in termini tecnici che economici. Giorgio Furlani, di recente, si è buttato a capofitto in un’altra operazione di questo tipo, forse ancora più rischiosa ma allo stesso tempo ambiziosa. Il club rossonero, infatti, ha superato ogni concorrenza per l’acquisto a parametro zero di Matija Popovic, trequartista 17enne in forza al Partizan, Under 19. Si tratta di un giocatore di assoluta prospettiva, pronosticato a diventare un assoluto top player europeo.

Ebbene, su di lui la concorrenza era agguerrita, data anche la possibilità di aggiudicarselo a costo zero a partire dall’1 gennaio 2024. Il Milan ha strappato in poco tempo il sì al giocatore convincendolo col suo progetto ambizioso e volto ai giovani, ma negli ultimi giorni c’era stato un rallentamento decisivo nell’operazione, a cui è seguito l’inserimento del Manchester City. Sembrava che il club rossonero avesse perso ogni speranza, ma l’ultima indiscrezione fa esultare il club e tutti i suoi tifosi.

Milan, fatta per Popovic: battuto il City

Si era inserito prepotentemente il Manchester City nella corsa a Matijas Popovic, provando ad approfittare della fase di stallo col Milan. Difatti, secondo quanto aveva riportato Matteo Moretto, il club rossonero non era convinto di occupare l’ultimo slot extra UE rimasto con il profilo del giovane trequartista serbo. Il Milan si era preso del tempo per valutare, e il City di Guardiola ha provato dunque a sorpassare i rossoneri nella corsa al talento, stringendo contatti diretti e decisi con il suo entourage.

Ma, secondo quanto riferisce il giornalista Marco Conterio, il Milan ha effettuato il controsorpasso e ha battuto definitivamente i Citiziens. La fonte è sicura che Giorgio Furlani è ad un passo dalla definizione dell’affare, e che Popovic sarà il primo acquisto del mercato di gennaio del Milan. Sicuramente, un’ottima notizia per la squadra e tutti i tifosi. Parliamo di un assoluto prodigio della trequarti, per lo più a costo zero.