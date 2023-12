Rafael Leao, i numeri della crisi: c’è un dato sconcertante

Un dato sconfortante e preoccupante quello che riguarda Rafael Leao. L’attaccante e gioiello del Milan non riesce più a segnare.

Ancora un risultato sconfortante, così come la prestazione sotto tono dei suoi calciatori migliori. Il Milan esce dalla sfida contro la Salernitana ultima in classifica con un pareggio deludente, riacciuffato tra l’altro all’ultimo minuto.

I rossoneri non riescono a dare continuità al loro campionato, anche per via dei chiari di luna dei giocatori migliori. Ieri tra i più criticati spiccavano Theo Hernandez e Rafael Leao, forse i due considerati ‘fuoriclasse’ a livello generale. Mister Pioli a fine partita ha evidenziato la loro serataccia, sottolineando come si aspetti di più da loro.

In particolare i dati di Leao stanno preoccupando non poco il Milan. L’uomo che dovrebbe dare la sterzata all’attacco rossonero ha chiuso nuovamente senza segnare nell’incontro di ieri. Nonostante l’assist per il gol di Tomori in mischia, altra prestazione evanescente del classe ’99, che vive un periodo di magra in fase conclusiva.

Leao a secco da Milan-Verona. Ed i quotidiani lo bocciano

Un dato sta confermando la crisi di Rafa Leao in questa stagione, quello relativo ai gol fatti in campionato dal portoghese. Infatti l’ultima rete segnata in Serie A risale esattamente a tre mesi fa, al 23 settembre scorso. Ovvero quando un suo guizzo decise il match interno contro il Verona.

In quel momento Leao era in grande forma, visto che segnò in tre match consecutivi di campionato, contro Roma, Inter e Hellas. Per poi fermarsi e iniziare un periodo di astinenza che dura ancora oggi. Nel mezzo solo la prodezza in Champions League contro il PSG e l’infortunio al bicipite femorale che gli ha fatto saltare però solo 4 incontri ufficiali.

Sorprende il fatto che Leao sia solo a quota 3 reti in campionato, alla pari di giocatori che sono chiamati meno in causa dal punto di vista realizzativo. Come Tomori, che ieri ha siglato la sua terza rete stagionale, oppure le ‘riserve’ Okafor e Jovic, con quest’ultimo che sta al contrario cominciando a convincere sotto porta.

La prova di ieri a Salerno poteva essere la chance per un’inversione di tendenza di Leao, invece i voti e le pagelle dei quotidiani odierni confermano i problemi del 24enne. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport hanno bocciato la sua prova con un secco 5 in pagella. Ancor più severo il Corriere della Sera che ha avanzato un 4,5 molto critico nei suoi confronti.