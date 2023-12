Sorpresa Milan: un nuovo difensore e il centrocampista

Il Milan è pronto a sorprendere mettendo le mani su un nuovo difensore e un centrocampista: le ultime idee di Sky Sport. Ecco il punto della situazione

Il Milan potrebbe mettere a segno un doppio colpo: i rossoneri visti i tanti infortuni sono pronti a mettere mano al portafoglio regalando a Stefano Pioli un difensore e un centrocampista.

L’ultima idea per la difesa porta – secondo quanto scritto da Sky Sport – a Nordi Mukiele. Il 26enne francese, che con il PSG ha collezionato nove presenze, non è certo una prima scelta di Luis Enrique. Se i transalpini decidessero di concedere il prestito, potrebbe davvero essere lui il colpo per la difesa, che ieri ha perso Fikayo Tomori. L’inglese ha raggiunto in infermeria Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Ora l’emergenza è totale e l’arrivo di un centrale serve fin da subito.

I nomi sul taccuino del Diavolo sono infatti tanti. Oltre al francese, il Milan guarda soprattutto in Inghilterra: Lenglet dell’Aston Villa è balzato in cima alle preferenze, ma serve trovare un accordo tra le parti. Sullo sfondo, poi, restano i nomi di Kiwior e Kelly, per i quali Arsenal e Bournemouth non hanno ancora concesso il via libera. In questo momento appare complicato che lascino la Premier League a gennaio. Attenzione, chiaramente, a Matteo Gabbia, che risulta l’ipotesi più facile, per ovviare al problema infortuni fin dal primo giorno di gennaio

Milan, colpo a centrocampo: ecco l’ultimo nome

Il Milan starebbe sondando il mercato, anche per un colpo a centrocampo. L’infortunio grave di Tommaso Pobega potrebbe aver fatto cambiare idea al Diavolo.

Così sul taccuino di Geoffrey Moncada sarebbe finito il nome di Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino ha un contratto in scadenza nel 2024, ma attualmente è infortunato. E’ un punto fermo degli spagnoli, dal quale il Milan punta a prendere Miranda, altro calciatore che vedrà terminare il proprio accordo all prossimo 30 giugno.

Un eventuale arrivo di Rodriguez, permetterebbe, chiaramente, a Rade Krunic di fare le valigie e di raggiungere il Fenerbahce. I rossoneri restano, comunque, in attesa di un’offerta da parte dei turchi, che fino a questo momento hanno raggiunto un accordo solamente con il calciatore per una cifra sui 3 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo per lasciare andare l’ex Empoli potrebbe accontentarsi di una cifra sui 5-6 milioni di euro.