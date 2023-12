Ultim’ora Sky – Esonero Pioli, il Milan ha deciso

Come riferito dall’emittente satellitare, la società rossonera ha preso la sua decisione sul futuro del tecnico. si apre uno scenario

Sono ore calde, caldissime, in casa Milan, che forse mal si conciliano col clima natalizio che il calendario – non quello della Serie A – imporrebbe. Stefano Pioli non è mai stato in discussione come in questo momento.

Il pareggio di Salerno, raggiunto peraltro in rimonta, al 90′, dopo che per l’ennesima volta i rossoneri si erano fatti raggiungere, e anche superare, da una situazione di vantaggio, ha messo il tecnico in cima al banco degli imputati.

Cardinale, Furlani e Ibrahimovic si sarebbero dati 72 ore di tempo per sciogliere le proprie riserve, ma nessuna decisione definitiva su un possibile esonero dell’allenatore parmigiano verrà presa prima del 26 dicembre, data in cui tutti, allenatore e giocatori, si ritroveranno a Milanello per l’allenamento.

Pioli, la società potrebbe mettere il tecnico di fronte ad un bivio

Secondo quanto riferito da Sky Sport, proprietà e dirigenza si concentreranno nelle prossime ore per capire meglio, anzi a fondo, cosa succede sullo spinoso tema degli infortuni. Le decisioni più drastiche potrebbero arrivare proprio sul fronte degli stretti collaboratori di Pioli.

Lo staff del tecnico, che vede nel preparatore atletico Matteo Osti il più fidato collaboratore, potrebbe essere rivoluzionato. Non sarebbero da sottovalutare le conseguenze, sull’immediato futuro dell’allenatore, di un’eventuale scelta di licenziare i suoi collaboratori.

Già perché a quel punto Pioli potrebbe puntare i piedi, optando per delle clamorose dimissioni che troverebbero la loro giustificazione nella non volontà di continuare il suo lavoro senza i suoi più stretti collaboratori. Un’altra strada potrebbe però prevedere l’allontanamento di questi ultimi ma una permanenza dell’allenatore, che potrebbe decidere di esercitare il suo ruolo anche con un nuovo staff ‘imposto’ dall’alto.

Una cosa è certa: il nuovo trio dirigenziale del Milan vuole fare chiarezza assoluta sulla piaga degli infortuni – ben 30 in stagione – che sta anche diventando un pericoloso alibi per giustificare i deludenti risultati di squadra.

Una volta che tutti (o quasi) i giocatori saranno tornati a disposizione, e nell’auspicata sparizione di nuovi guai fisici, lo stesso lavoro del tecnico potrebbe e potrà essere giudicato compiutamente. Senza giustificazioni, senza alibi e, se nessuno dovesse più farsi male da solo, senza colpe di soggetti terzi.

Basterà eventualmente tutto questo a risollevare il Milan da un periodo negativo che ormai dura dal 22 ottobre, data della sconfitta interna contro la Juventus? Solo il tempo potrà dare questa risposta. Con o senza Pioli, la rotta va invertita il prima possibile.