Vlahovic-gol e la Juve si riporta a -1 dall’Inter: la classifica aggiornata

Con un gol di Dusan Vlahovic a 9′ dalla fine, la Juve si riporta sotto all’Inter guadagnando due punti sul Milan

I soliti sospetti. Se qualcuno aveva maliziosamente pensato che il frizzante Frosinone, infarcito di prestiti dalla Juventus, avrebbe lasciato campo libero al club bianconero nella gara di campionato valida per la 17esima giornata di campionato, è stato servito. Per lo meno fino all’81’. Quando è servito il colpo del campione per portare i tre punti in direzione Torino.

Una prestazione gagliarda quella offerta dagli uomini di Eusebio Di Francesco, che però non è bastata ad arginare la voglia di vincere degli uomini di Allegri.

Allo Stirpe finisce 1-2, con i locali che, specialmente nel secondo tempo, avevano addirittura preso in mano le operazioni dopo il pareggio di Jaime Baez ad inizio ripresa.

A proposito dei gioielli della Next Gen della Juve, oltre a Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge, che vestono attualmente la maglia dei ciociari, nelle fila bianconere c’è un certo Kenan Yildiz, turco classe 2005, che si è preso la scena al minuto 12 con una serpentina in area di rigore e un gol da favola che è un bel biglietto da visita per il futuro.

Il primo tempo, indirizzato dalla splendida rete dell’attaccante bianconero, si conclude così senza squilli di particolare rilievo, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Detto della partenza sprint del Frosinone, che al 51′ pareggia i conti con l’uruguaiano, la Juve è sembrata accusare il colpo. Subendo per diversi tratti l’iniziativa dei laziali.

Al 71′ Szczesny ha dovuto prodursi in un autentico miracolo per togliere dalla ragnatela del ‘sette’ un gran tiro a giro di Harroui. La Juve ha risposto con una ‘bicicletta’ volante di Weston McKennie, che ha pizzicato la traversa della porta dei locali.

Il finale ha visto i bianconeri riversarsi in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Rete arrivata grazie ad uno degli uomini più attesi, Dusan Vlahovic, bravissimo ad incornare un perfetto traversone di McKennie, lasciato troppo libero di crossare, dalla destra.

Frosinone-Juventus 1-2, la classifica aggiornata

Grazie a questa importantissima vittoria, la Juve si riporta a -1 dall’Inter, in attesa che i nerazzurri scendano in campo nella gara casalinga col Lecce. I tre punti servono anche per tenere a debita distanza proprio il Milan, che col pareggio di Salerno vede riscappare i bianconeri a 7 lunghezze di distanza.

Nel prossimo turno, l’ultimo prima della fine dell’anno solare, la Juve ospiterà la Roma all’Allianz Stadium, mentre i rossoneri se la vedranno col Sassuolo a San Siro.

La classifica della Serie A