Calciomercato Milan, chiesto uno stipendio alto: obiettivo a rischio

Uno dei bomber nel mirino rossonero pretende uno stipendio molto ricco, questo potrebbe frenare la trattativa per portarlo a Milanello.

La difesa è la priorità del Milan nel calciomercato di gennaio 2024, ma non è da escludere l’ingaggio di un nuovo attaccante. Anche se Luka Jovic ultimamente ha fatto 3 gol e 1 assist, le opportunità a buon prezzo vengono prese in considerazione.

Sia il rinnovo di Jovic sia quello di Olivier Giroud sono in bilico al momento, pertanto non bisogna scartare l’ipotesi di vedere un nuovo centravanti in maglia rossonera. Il nome che viene ripetuto continuamente è quello di Serhou Guirassy, 27enne franco-guineano in forza allo Stoccarda. Con 19 gol e 2 assist in 16 presenze sta disputando un’ottima stagione e tanti osservatori gli hanno messo gli occhi addosso. Geoffrey Moncada è stato in Germania di persona per visionarlo da vicino e prendere i primi contatti.

Calciomercato Milan, affare Guirassy: ostacolo stipendio?

Nel contratto di Guirassy c’è una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro, quindi rappresenta una grande occasione per il Milan e altre squadre. C’è la possibilità di prendere un bomber a un prezzo contenuto, quindi è normale pensare a questo investimento. Non manca chi ha dei dubbi sul fatto che l’ex Rennes possa essere all’altezza di un club come quello rossonero, però la dirigenza sta valutando concretamente il suo ingaggio.

Operazione non facile. Le concorrenti sono diverse e lo stesso giocatore non sembra del tutto convinto di lasciare Stoccarda a metà stagione. Ovviamente, una buona offerta economica può facilmente fargli cambiare idea. Ma quanto buona deve essere? Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, il nazionale guineano chiede tra i 4,5 e i 5 milioni netti a stagione. Uno stipendio molto importante, senza dubbio.

La sensazione è che il Milan voglia spendere di meno per Guirassy, che non è un bomber molto affermato. Quella attuale è la sua miglior stagione. La seconda migliore è la scorsa, conclusa con 14 gol totali. Normale ci sia un po’ di titubanza sull’ipotesi di fargli firmare un contratto così importante. E questa situazione fa gioco alle concorrenti, dato che in Premier League non si fanno molti problemi quando si tratta di offrire ingaggi elevati.

Il Milan sta valutando anche altri nomi, ad esempio Akor Adams del Montpellier (7 gol in 17 partite) e Youssef En Nesyri del Siviglia (9 reti in 28 match). Per quest’ultimo c’era già stato un tentativo nello scorso calciomercato estivo, però l’operazione impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto non andò in porto.